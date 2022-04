La feria medieval de Fontiñas logró, finalmente, celebrarse después de que los titulares de veintidós puestos, con toda la documentación en regla y autorizados por el Concello, decidiesen abrir y no marcharse para casa con los bolsillos vacíos, pese a la promesa de la empresa organizadora de devolverles el dinero. Los vendedores –muy enfadados por cómo se llevó a cabo la gestión– optaron el sábado por instalar los puestos para poder trabajar y ganar algo de dinero con el que compensar los gastos por haber venido hasta Lugo. Las autorizaciones para montar los puestos no estuvieron hasta el viernes y varios permisos llegaron ya de noche.

"Aquí vino gente de Jaén, de Badajoz y de otros sitios que no van a cubrir los gastos si se van para casa con la devolución de lo que pagaron. Para venir aquí, hubo que poner 100 euros de gasoil, y otros 100, para comida, así que no es plan volver para casa, sobre todo teniendo en cuenta la buena previsión del tiempo. No tenemos animación, ni servicio de seguridad pero ahí estamos. Vigilaremos nosotros mismos y así, por lo menos, nosotros podemos trabajar y Fontiñas no se queda sin mercado", afirmaba este sábado uno de los comerciantes, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Cuentas

Este mismo vendedor indicó, por otra parte, que los titulares de los puestos se están planteando denunciar a la empresa organizadora por estafa "porque nosotros le pagamos y no hizo el trabajo que tenía que hacer, que era aportarle toda nuestra documentación al Concello para poder hacer la feria", afirmó este afectado, que calcula que, entre todos los puestos, se podría haber pagado en torno a los 6.000 euros.

Según este vendedor, de los 53 artesanos que estaba previsto que asistiesen a la feria medieval de Fontiñas, 50 tenían los papeles en regla, que eran el seguro de responsabilidad civil, el alta en el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el seguro de autónomos y un certificado de no tener deudas con Hacienda.

Pero, sin embargo, el Concello solo pudo autorizar, de estos 50, a 30 para montar los puestos. "Eso fue porque no les llegó la documentación del resto de los artesanos a tiempo y, por lo tanto, el Ayuntamiento no pudo tramitar todas las autorizaciones necesarias para instalar los puestos", afirmó el citado vendedor.

Juzgado

Cada puesto de la feria pagó una cantidad que oscila entre los 40 y los 60 euros por metro cuadrado de ocupación de suelo, más IVA. "Somos los únicos autónomos que pagamos para trabajar y no estamos dispuestos a perder ese derecho", recordó este artesano.