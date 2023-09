La feria L de Lugo ya se ha consolidado con solo tres ediciones como un referente para el sector de la distribución en el noroeste peninsular, según palabras de Eloy García López, presidente de Adislugo, la asociación organizadora.

"Este ano temos máis de cento corenta empresas e houbo algunhas que quedaron fóra porque xa non tiñamos espazo para máis", aseguraba García este domingo tras atender a las autoridades en la inauguración de un evento que continúa este lunes en el Pazo de Feiras y que este año no compite en fechas con un certamen similar que se desarrollaba en A Coruña, porque ahora se programa en primavera.

El presidente de Adislugo explicó que la apuesta de L de Lugo es la promoción del producto lucense con el objetivo de contribuir a atraer a la provincia un turismo de calidad, "porque non podemos competir co turismo masivo do Mediterráneo". Así, detalló que cuentan con el apoyo de la OPP-7 de Burela, de Porco Celta o de productores de carne como la cachena y que están presentes 26 bodegas de Ribeira Sacra. Aun así, Eloy García admite que es necesario una mayor implicación de las administraciones para eventos como este, en el que durante la primera jornada se pudieron degustar vinos, quesos o embutidos de la provincia y hasta pastelería foránea, como que ofrece Milagros Soryo, de pastelería Dulce Baralla, que exponía una variedad de los famosos alfajores.

Además, durante los dos días 18 cocineros ofrecen sesiones de maridaje y showcooking, como los que protagonizó José Luis Pardo, de El Boni, quien este domingo elaboró en directo okonomiyaki, una especie de pizza japonesa.

En la feria, también se exponen hasta un millar de marcas de vinos de 150 bodegas o material para hostelería, como el que ofrece Belisario Fraile, de Lugostel, quien repite este año con expositor, ya que considera que la feria es una gran oportunidad para dar a conocer los productos, "no solo a los hosteleros, también al público en general".



