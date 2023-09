El fenómeno Barbie conquista Lugo

El fenómeno Barbie continúa siendo tendencia entre los lucenses más de un mes después del estreno de la película.

As Termas sigue teñido de rosa y colores pastel, dice una de las taquilleras de los Cines Yelmo para explicar el alcance del fenómeno.

"Al principio fue impactante ver a tanta gente siguiendo la tendencia. Todo el mundo venía guapísimo y al final acabé siguiéndola yo también", cuenta Cristina, empleada de las salas. Sin embargo, ahora reconoce que está sorprendida de que un mes y medio después del estreno aún siga yendo tanta gente a ver la película, convertida ya en tendencia.

"Hemos tenido que ampliar su proyección porque sigue siendo muy demandada, ha superado el récord incluso Avatar", explica la trabajadora lucense de esa sala.

En tanto, la última semana más de 900 personas habían acudido a ver Barbie en los Cines Yelmo, según explica el gerente. Y admite que lleva dos semanas siendo la película líder.

"Barbie ha contado en estos últimos quince días con más de 2.400 espectadores", relataba hace unos días para explicar un tirón del que saben bien Enrique y Alejandra, dos de los cientos de lucenses que han dado una oportunidad a una película que continúa superando a estrenos como Campeones o Megalodón.

"Hemos querido venir a verla cuando ya no hubiera tanta gente, porque en el momento del estreno era una locura mucho más grande", admitía Alejandra.

Ainhoa y Sofía son otras jovenes lucenses que no han dudado en ir y, además, se han vestido para la ocasión. "Nos apetecía mucho venir a verla", explica Sofía. Ainhoa añade que también querían utilizar un maquillaje y look acorde al momento.

La muñeca

Pero el fenómeno de la película de Greta Gerwig no se queda solo en los cines y ha llegado también a las jugueterías de Lugo. En Din y Don, una de las gerentes explica que desde el estreno de la película no han parado de comercializar Barbies. "No sabría decir cuántas hemos vendido porque somos cuatro dependientas, pero a nivel individual podría confirmar que cientos", dice.

Además, la lucense prevé que Barbie va a ser "el regalo estrella" en las próximas navidades. "Estoy convencida de que muchos niños y niñas se pedirán la Barbie este año", cuenta esta lucense en contacto permanente con el mundo del juguete.

El ámbito de los negocios tampoco se ha quedado atrás en sacar conclusiones sobre el fenómeno. La estrategia de márketing orquestrada por Mattel, la empresa americana que fabrica juguetes como Hot Wheels, Monster High y Barbie, ha sido muy aplaudida.

El pasado 31 de mayo cada acción de la empresa tenía un valor de 16,06 euros. Tres meses después había aumentado más de seis euros, alcanzando los 22,28. Además, la compañía, ya antes del estreno de la película, cerró junio con una facturación de 1.708,88 millones.

Alimentos de color rosa barbie

Ahora que Barbie está recaudando millones en las taquillas, una de las modas gastronómicas vaticinadas para el 2023 tiene más sentido que nunca: los alimentos rosas se están convirtiendo en tendencia. Smoothies, hummus rosas o sopa fría de sandía son algunas de las recetas que están siendo tendencia. Menús especiales Hay también menús especializados que se han creado tras la tendencia Barbie.



El rosa se ha convertido en un signo de identidad para romper barreras y estereotipos, y ha sido aprovechado, por ejemplo, por negocios como el hotel Barceló Marbella con la creación de la experiencia Pink Antioxidant Lunch, un menú especial de tres recetas refrescantes y de lo más rosa para practicar la barbiemanía.



Decoración

El fenómeno se ha colado hasta en el mundo de la decoración, incluso para espanto de muchos profesionales que dudan de que tanto rosa sea asumible.



Recaudación

Es la película dirigida por una mujer más taquillera de la historia