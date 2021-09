Felipe Rivas e Rubén Arroxo visitaron o comedor do CEIP Rosalía de Castro

O tenente alcalde de Lugo, Rubén Arroxo visitou xunto co concelleiro de Educación, Felipe Rivas, o comedor escolar do CEIP Rosalía, que vén de iniciar a súa actividade coincidindo co comezo do novo curso escolar. “Este ano os comedores escolares atenderán a preto de 700 usuarios, máis dos que se atenderon antes da pandemia”, explicou Felipe Rivas, que engadiu “organizamos os comedores en distintas quendas para garantir a mínima ocupación simultánea, mellorando a seguridade deste servizo”.

A concellería de Educación adaptou os protocolos dos comedores ás novas normas elaboradas polas autoridades sanitarias, “o que permitiu aumentar a cabida xeral do servizo, facilitando a conciliación ás familias”, explicou Felipe Rivas, que destacou que “este ano puidemos outorgar praza a todos os usuarios fixos do servizo de comedor, e aos fixos e esporádicos do servizo de madrugadores”.

Felipe Rivas puxo en valor o traballo do persoal da concellería de Educación e a colaboración das equipas directivas dos centros que anualmente se leva a cabo de cara ao inicio de curso para organizar este servizo. “desde o ano pasado, todos os centros públicos de Lugo contan con servizo de madrugadoras e madrugadores, un servizo necesario para moitas familias debido ás súas xornadas laborais", sentenciou o concelleiro.