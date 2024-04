"Feijóo tiene todas las papeletas para ser presidente del Gobierno"

Revilla no deja a nadie indiferente y se ha granjeado la simpatía de la mayoría de los ciudadanos, tal vez por su promoción de los productos de la tierra, sobre todo las anchoas, por ir en taxi cada vez que acudía a Moncloa o por su continua presencia en mediáticos programas televisivos.

Tenemos por delante tres citas electorales. La primera es Euskadi la próxima semana. ¿Qué prevé?

No me gusta lo que va a ocurrir, creo que va a ganar Bildu, aunque va a haber un gobierno PNV-PSOE.

¿Y en Cataluña?

Va a ganar el PSOE, pero creo que entre el prófugo, el que estaba muerto y Pedro ha resucitado, Puigdemont, y el partido de Junqueras van a tener mayoría, con lo cual no hemos arreglado nada.

¿Esos resultados electorales pueden condicionar el gobierno central, los pactos de investidura?

Pudiera ser, pero lo que digo que puede ocurrir no lo deseo, porque a mí me gustaría que ganara el PSOE por mayoría para tener una normalidad en Cataluña. Si tienen mayoría entre los dos grupos independentistas volverán a hacer gobierno y entonces no habremos hecho nada en cinco años. O sea, para eso este viaje, habiéndose saltado todas las promesas de indulto, amnistía... para pacificar y al final nos encontramos con el mismo resultado que hace cuatro años. Alguien tendrá que explicarlo. Ojalá le salga bien a Pedro, pero no lo veo tan claro.

¿Agotará Pedro Sánchez la legislatura o tendrá que convocar elecciones anticipadas?

Si convoca elecciones anticipadas, pierde. Veo difícil que esto aguante porque sus socios no lo son. Cuando negocias un pacto, tienes que ser coherente, que te una algo. Yo no lo veo ahí, Sumar sí puede estar ideológicamente próximo al PSOE, pero los otros que le apoyan están en las antípodas. Cada vez que hay que aprobar algo en el Congreso es un sufrimiento. Yo no lo haría. Eso no es vivir. Ya no hablo solo de las ideas de unos partidos que quieren romper España e irse de España con las de otro que lleva en las siglas el nombre de España, que es de portada, está el día a día, las leyes, los presupuestos...

¿Cómo se van a aprobar los presupuestos si cada vez que estos señores quieran dar el voto van a pasar una gorra insoportable?

Una gorra para echar parte de los erarios públicos. Estamos muy preocupados los que no tenemos la capacidad de presión de 7 diputados sobre 350 que condicionan la política española no en materia ideológica, sino económica.

¿Ve a Núñez Feijóo presidente?

Tiene todas las papeletas. Pero que espere, lo veo un poco alterado, nervioso... Feijoó y el partido no han sabido digerir. En España las normas están clarísimas. Quien gana las elecciones no obligatoriamente tiene que gobernar. Hay un Parlamento en el que el que tiene 175 votos gobierna y el PP sí ganó, pero no tiene 175. Quince días antes lo tenía ganado, con Vox claro. Pero cometieron un error garrafal, que se lo comenté a él. Se precipitaron en los pactos con Vox en Murcia, Aragón, Valencia… que alarmaron. España no está en la línea de ser gobernada por la ultraderecha. Hay mucho miedo a ese gobierno de coalición. Lo que tenían que hacer ahora es trabajar desde la oposición con argumentos sensatos, serios, sin prisas..., porque les veo muy acelerados e incluso insinuando que es un gobierno ilegítimo. De eso nada, es absolutamente legítimo. Y lo dice una persona que lo critica porque ha hecho cosas que no entiendo. Veo a Feijóo en modo crispación, quizá muy presionado por un sector de su partido más próximo a Vox y sobre todo por la presidenta de Madrid. El PP debería estar en una moderación mayor porque todo augura que esto no va a acabar bien y es la alternativa.

¿Coincide con Núñez Feijóo en que tenemos la peor clase política de los últimos 45 años?

Sí. En el año 83, cuando entré en política, estaban Jordi Pujol, Manuel Fraga, Felipe González, una clase de políticos muy vocacionales. Pero ha entrado muchísima gente como si esto fuera un oficio, una manera de ganar un dinerito. No es que la política te haga millonario, salvo aquellos que meten la mano, que son bastantes, pero es una manera de vivir plácidamente con un buen sueldo. A la política hay que venir con un currículum. Yo no la entiendo si no es como una vocación. Yo cuando me metí ya había sido director de banco y profesor de universidad y lo hice porque era un momento en la historia de España en que había que decidir si Cantabria era una autonomía o no. Pero ahora llega un chavalito, que ha acabado una carrera, se afilia a un partido o incluso crea uno y de la noche a la mañana es presidente, ministro… Y luego esa gente que no tiene otro sitio donde ir se agarra al puesto como si fuera un clavo ardiendo y lo defiende de una manera muy crispada. Desde el año 83 yo no he visto una clase política más deteriorada, más cainita, más enfrentada... El político es como un hooligan de un equipo de fútbol. Salimos ejemplarmente de la Transición y ahora no hay una situación que nos lleve a este enfrentamiento terrible.

Dijo que tenía buena relación con Pedro Sánchez, que incluso le llamaba para consultarle...

Eso fue hace tiempo. Tenía una gran relación. Apoyé a Pedro Sánchez mucho en las primarias por su coherencia, pero ese principio ha desaparecido. Ahora el no es sí y el sí es no. La coherencia es una de las cosas que los ciudadanos echan en falta de los políticos. Eso es grave. Yo intento ser coherente. Un ejemplo son las últimas elecciones, en las que ya intuíamos que iba a ganar el PP. Para nosotros que gobernara con Vox era un retroceso en la política de Cantabria y dijimos que si el PP no ganaba por mayoría, para que no tuviera que estar obligado a pactar con Vox, que es un partido que no quiere la España de las autonomías, no ve bien incluso el nombre de Cantabria, el PRC se abstendría. Y no solo eso, le hemos aprobado los presupuestos a cambio de nada.

Retirada: "Es una etapa muy bonita porque todo el mundo me quiere y me aprecia"

¿Cómo está siendo su despedida de la política?

Creo que no hay ningún caso como el mío. Llevo de diputado en el Parlamento de Cantabria desde el año 83, sin faltar un día. He sido presidente 16 años, en dos etapas, y ocho vicepresidente. Cuando he perdido la presidencia, como el año pasado, no he tenido ningún trauma, porque tampoco llevo una vida de tener coche oficial, y me reciclo rápido. Por ejemplo, ahora estoy conociendo España. Es una etapa muy bonita porque todo el mundo me quiere y me aprecia. Jamás he tenido ningún incidente, que siendo político es muy complicado. Estuve en Barcelona hace 15 días en una charla y asistió el señor Junqueras. Le saludé y ya sabe lo que pienso, que no es lo que él piensa ni mucho menos. He sido muy respetado por todo el mundo y esta es una etapa para mí muy placentera. Después de tantos años en política, he conseguido que Cantabria, que no tenía ni nombre, sea una comunidad autónoma dentro del Estado español.