El PP siempre llena en Lugo, aunque antes romerías y pabellones y ahora un más modesto salón de actos de Veterinaria. No es poco teniendo en cuenta que eligieron para su mitin principal en la capital un desapacible domingo por la tarde. De él salieron militantes y simpatizantes con una idea clara, la que transmitieron insistentemente Jaime de Olano y Elena Candia y remarcó con contundencia Alberto Núñez Feijóo: "Todos aqueles que nos sentimos orgullosos de ser españois cabemos no PP", dijo, para instar a los suyos a movilizarse para recuperar los votos que se fueron a Vox o a Ciudadanos.

Lo del lleno debió de resultar algo tan inesperado que todos los intervinientes lo destacaron con orgullo. Feijóo fue más allá: "Hoxe hubo duas grandes noticias en Lugo: que o mitin do PP está a tope e que o CD Lugo gañou por 1-0 al Rayo Vallecano", anunció entre tantos aplausos que parecía que hubiera marcado el gol él.

Y la verdad es que al menos el tanto del lleno se lo puede apuntar el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta. Por las gradas de Veterinaria se dejaron ver alcaldes, concejales, altos y medios cargos y militantes de toda la provincia. Un ejercicio de unidad y movilización para conjurarse en un único objetivo: ir puerta por puerta por cada ciudad o aldea para que poder volver a presumir de obtener en Lugo uno de los mejores resultados del PP en España, tal y como reclamó la presidenta provincial, Elena Candia. Lo hizo justo en el día en que la encuesta publicada por este diario apuntaba a que por primera vez en la democracia el PSOE podría superar en votos a los populares, si bien ambos empatarían con dos senadores y dos diputados.

VOTAR CONTRA SÁNCHEZ. El principal aspirante, Jaime de Olano, ponía precisamente el ejemplo de la capital lucense para explicar lo que pasaba cuando la derecha dividía su voto: "Si los votos de Vox y Ciudadanos hubieran ido al PP, ahora Ramón Carballo sería alcalde y Lugo no estaría paralizado". Fue el mantra que guió todo el acto: el único voto útil para echar a Pedro Sánchez del Gobierno es al PP y la demonización de este como culpable de la situación de colapso que ha llevado al país a unas nuevas elecciones. Enfrente, el ejemplo de Mariano Rajoy, cuyo nombre se oyó más de una decena de veces, por una sola el de Pedro Sánchez. Hasta Cristóbal Montoro mereció mejor recuerdo de sus correligionarios; Feijóo llegó a asegurar que el PSOE debería ponerle a una plaza el nombre de exministro de Economía, con cuyos Presupuestos prorrogados sigue tirando el país.

El presidente del PPdeG pudo presumir, por el contrario, de llegar a Lugo con los Orzamentos aprobados y las inversiones en A Residencia, los hospitales y la bajada de impuestos para los habitantes del mundo rural. Frente a esto, explicó, un ministro de Fomento que vino a decir la conexión de Lugo con el AVE estaría en 2021: "Non se empezou nin in so quilométro de obra e di que en dous anos o vai traer", exclamó con sarcasmo.

"España necesita rigor e experiencia", añadió el presidente, para terminar con "a época de maior frivolidade no Goberno na historia da democracia". La fórmula, la ya conocida, que pasa por "volver a votar unidos, como na Xunta".

Hasta es posible que el primer paso en ese sentido lo dieran este mismo domingo, convenciendo a Ildefonso Saavedra, el militante popular renegado que se escindió para formar Foro Lugo Independiente y que ayer escuchaba desde la puerta del salón de actos. En las pasadas municipales el FLI sumó 841 votos, que no serían un mal botín para un mitin en una desapacible tarde de domingo.