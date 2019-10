El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado este domingo "el desprecio permanente" del Gobierno a la industria gallega ante el que ha dicho que no se va a callar.

"No me voy a callar, a mí no me pagan los gallegos para mentirles, voy a decirles la verdad. Nunca estuve tan preocupado por la política industrial como lo estoy ahora", ha dicho en un acto de partido en Lugo, según un audio remitido por el PPdeG.

Núñez Feijóo ha criticado los "enfrentamientos inútiles" del Ejecutivo central con Galicia, "que no se enfrenta con nadie", y ha cargado contra "decisiones de enorme frivolidad y de enorme impacto" del gobierno de Pedro Sánchez en las familias y en la economía gallega.

Respecto a las elecciones del próximo 10 de noviembre, Núñez Feijóo ha explicado que "el primer objetivo" de su partido es "que la desgana que se palpa en la gente se convierta en ganas para ganar".

"Convirtamos la desgana, la desazón, en ganas para ir a votar y tomemos la decisión (en las urnas) para iniciar la vuelta a la normalidad en la política: se vota, se gobierna, se agota la legislatura y se vuelve a votar y así sucesivamente", ha dicho.

En su opinión, en las próximas elecciones los españoles se enfrentan a algo más que ir a votar, se enfrentan "a una decepción como país, a una irresponsabilidad de dieciséis meses de desgobierno, a una inestabilidad como nunca, a una urgencia de soluciones, ya que en dieciséis meses hemos visto problemas que nacen y ninguno se soluciona y, en consecuencia, crecen", ha concluido.