Los hosteleros lucenses llaman a la "insumisión fiscal" ante la falta de ayudas

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Cheché Real, ha hecho este lunes un llamamiento a la "insumisión fiscal", ante la falta de ayudas en el sector para afrontar la pandemia por la covid-19. También anuncian movilizaciones pacíficas.

"Estamos cabreados, estamos cansados, estamos indignados porque se están cargando las tintas contra un sector que es un ejemplo de cumplimiento de la normativa y los protocolos higiénico sanitarios y se siguen cargando de medidas restrictivas, de limitaciones pero no llega ninguna ayuda", ha manifestado.

Real ha apelado a que este sector "está asumiendo desde hace tiempo, desde hace meses, estas restricciones, pero en ningún momento nadie habla de exoneración o quitas de impuestos".

"Seguimos pagando las cuotas a la Seguridad Social, el IRPF, seguimos pagando las hipotecas, la luz, el agua, seguimos pagando todo tipo de cuotas y esto es inasumible y nos conduce al sector de la hostelería a una ruina inmediata", ha destacado.

Por todo ello, llama a "la insumisión fiscal", dado que "no" pueden "seguir pagando impuestos" cuando "no" les "dejan trabajar". "Sólo pedimos que nos dejen trabajar cumpliendo, como venimos haciendo, con todos los protocolos", ha reivindicado.

"Está demostrado oficialmente, hay datos oficiales que las transmisiones en el sector de la hostelería se sitúa en torno al 3 por ciento cuando en otros sectores, como el transporte y oficinas públicas, o también en reuniones familiares y de amigos y ahí hablamos de un 18 ó 20 por ciento" de contagios, ha subrayado Cheché Real.

Además ha afeado lo que ocurría el viernes "con el cierre (impulsado por la Xunta en las siete grandes ciudades gallegas) sin avisar a las tres de la tarde". "Con diez minutos que nos avisan que no puede haber reuniones de no convivientes cuando las reservas estaban hechas (restaurantes), las mercancías compradas y no nos respetan lo más mínimo", ha afeado.

"Pedimos respeto para el sector (hostelería) y los profesionales que lo confirman. Que nos dejen trabajar con los protocolos que nos exigen, que ya lo venimos haciendo", ha concluido el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo.

Feijóo lamenta el daño pero sostiene que no hay otra opción

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este lunes en Vigo el daño que ha supuesto para la hostelería de la comunidad autónoma la decisión anunciada el viernes de cerrar ese mismo día a las tres de la tarde las grandes ciudades, pero ha señalado que no existía otra opción.



"Vamos a seguir tomando esas medidas y lamento profundamente la decisión que tuvimos que tomar el viernes, así como no haber avisado con la antelación que nos hubiese gustado, pero lo cierto y verdad es que teníamos que tomar una decisión", ha dicho Feijóo en declaraciones a los medios en la ciudad viguesa.



"Si avisamos con mucha antelación, lamentablemente, las ciudades se vaciarían y no hubiésemos obtenido la respuesta a la decisión adoptada; por el contrario el no avisar era la garantía de mantener las ciudades sin éxodos masivos, pero eso conllevaba lógicamente un prejuicio para la hostelería que lamentamos", ha añadido.



Según el titular del Gobierno autonómico se trataba de elegir entre dos situaciones indeseables y se tomó "la menos mala" y la sugerida por el comité clínico, aunque supusiese dañar a la hostelería.



"Lo lamento pero estamos en una época en la que lo primero es la salud y luego lo demás", ha explicado el presidente, que ha señalado que la Xunta seguirá tomando decisiones a partir de este martes, con la celebración de una nueva reunión del comité clínico.



"Que la gente sepa que la prioridad número uno es la salud, pero que no nos olvidamos que si es posible debemos hacerla compatible con la actividad económica, lo sabemos perfectamente", ha subrayado Feijóo.



"Debemos conseguir esa compatibilidad, y si no lo es, lamentablemente la salud tienen que reinar sobre cualquier otra decisión de carácter económico", ha añadido.



Feijóo ha señalado que las decisiones que se puedan tomar en los próximos días están supeditadas a la ocupación de la Uci de las plantas de los hospitales, pero que, en todo caso, la Xunta tratará de adelantarse en su toma de decisiones para evitar que se produzca un colapso del sistema sanitario.