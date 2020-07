Feijóo exige rescatar a Alcoa con el fondo que aprueba el Gobierno este viernes

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes al Gobierno central que parte del fondo que aprueba este viernes para empresas con problemas de solvencia por la crisis de covid-19 sea para el "rescate" temporal la factoría de aluminio de San Cibrao de la multinacional Alcoa.

En un mitin en Lugo, en el polígono de As Gándaras, Feijóo ha reclamado una "participación transitoria en el capital" de la compañía, utilizando parte de ese fondo de 10.000 millones de euros para rescatar empresas con problemas de solvencia, que el Gobierno tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros.

Feijóo ha explicado, esta inyección de capital público sería temporal hasta que el Gobierno establezca un precio de la energía "competitivo", algo que ha reprochado al Ejecutivo que aún no haya hecho, y ha dicho que "Alcoa no se va a cerrar" porque "la Xunta no va a aceptar ese cierre por una decisión política".