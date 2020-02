El PP de Lugo ya está lanzado para intentar conseguir el objetivo de que Alberto Núñez Feijóo vuelva a ser presidente de la Xunta y ayer se movilizó para aclamar a su candidato en un acto en el Pazo de Feiras en el que muchos de los asistentes se tuvieron que quedar de pie (había 400 sillas colocadas que enseguida se llenaron). En ese escenario, Feijóo apeló a conseguir la mayoría para un proyecto que solo se deberá a los gallegos, que situará a los ciudadanos en el centro de sus intereses y que representaría la estabilidad, dijo, frente a un Gobierno que no tiene a Galicia en su "radar".

El candidato a la Xunta del PP dijo que presentará un proyecto para cuatro años, pero también anunció una agenda política hasta 2030

Rodeado de cientos de militantes del PP muy implicados, Feijóo advirtió ayer en la capital lucense que el Gobierno central y sus socios no tienen ningún interés por Galicia y afirmó que su objetivo es obtener la mayoría necesaria para evitar que tres o cuatro partidos impidan que gobierne el partido más votado por los gallegos. Sostuvo, así, que lo único que une a un posible multipartito "é impedir que o partido que gañe as eleccións goberne en Galicia".

El candidato de los populares dijo que, tras cerrar diez años de gestión en Galicia, va a lanzar un programa para la próxima década, con objetivos hasta 2030, y advirtió ante los suyos de que solo hay dos opciones ante las elecciones del 5 de abril: un gobierno que gobierne o una oposición multipartita de la que se desconoce el liderazgo y a la que lo único que la une es impedir que gobierne el partido que gana las elecciones.

Feijóo cerró en el Pazo de Feiras el calendario de juntas directivas provinciales del PP y ante una militancia expectante dijo que su compromiso para esta precampaña es presentar un proyecto para Galicia que ofrezca cuatro años de estabilidad y de gobierno sólido.

El candidato de los populares remarcó que quiere cuatro años para seguir las instrucciones de los votos que salgan de las urnas, "para non debernos a ninguén" que no sean los gallegos y gallegas. Lanzó también un mensaje sobre la situación política en España, "que non lle interesa a Galicia" e insistió en que la comunidad no está en el radar del Gobierno central.

En el encuentro intervinieron también Elena Candia, presidenta provincial del partido, que apeló a trabajar y hacer una campaña en positivo, y Ramón Carballo, que abrió el acto y afirmó que el partido trabajará para lograr el noveno diputado por Lugo.

El portavoz en el Concello, que podría formar parte de la candidatura a las autonómicas, defendió la labor de Feijóo en Lugo, con proyectos como los de infraestructuras para A Residencia o el polo aeronáutico de Rozas. Contrapuso los hechos de Feijóo frente a quienes vienen a poner deberes sin saber nada de Lugo, dijo en clara referencia a Gonzalo Caballero. Añadió que a quien debería poner tareas el socialista es a una alcaldesa que no hace otra cosa que bloquear proyectos de la Xunta.