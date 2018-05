Feijóo asegura que velará por el cumplimiento de los compromisos de Fomento

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha erigido este miércoles en "depositario" de los compromisos del Ministerio de Fomento con las provincias de Lugo y Ourense, en tanto que velará por su cumplimiento a diferencia, ha dicho, del bipartito (PSdeG-BNG) con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

"Acabamos de comprometer el Ave a Lugo", ha proclamado el presidente gallego durante la sesión de control en la Cámara aunque ha admitido que ese también fue un compromiso previo a su llegada a la Xunta, que no pudo cumplir antes pese a haberlo anunciado.

"Claro que dije que estaba dispuesto" a financiar el Ave a Lugo "pero me encontré el problema de que debíamos 2.000 millones de euros" a la llegada al Gobierno gallego tras la época del bipartito, lo que lo imposibilitó.

En este sentido, y frente a las críticas del portavoz socialista Xoaquín Fernández Leiceaga que ha tildado de "tomadura de pelo" los anuncios de Núñez Feijóo, ha presumido sobre los avances que supondrá que el trayecto Lugo entre Madrid se haga en 3 horas y 47 minutos en el año 2021.



"¿Eso no es un tren de Alta Velocidad?, Lo que no es alta velocidad es el PSOE en Lugo", ha remarcado el presidente gallego que ha asegurado que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo que dirige acreditan que el equilibrio entre las cuatro provincias es "irrenunciable".



Aspecto que se acredita en los presupuestos aprobados por la Xunta en la última década en la que "año tras año" la inversión per cápita de Lugo y Ourense es superior a la destinada en A Coruña y Pontevedra.



Durante su turno, ha desgranado las inversiones de su gobierno durante los últimos años y que sí se llevaron a cabo, frente a las anunciadas por el bipartito que nunca se finalizaron; "una cosa es licitar y otra pagar", ha espetado.

FEIJÓO: "Yo no voy a callar como hacía el PSOE y el BNG con Zapatero"

Asimismo, ha confiado en que los compromisos anunciados por parte del Gobierno central se llevarán a cabo: "Yo no voy a callar como hacía el PSOE y el BNG con Zapatero", por lo que ha advertido a Leiceaga que "lecciones académicas, todas; lecciones políticas, ninguna".



Sin embargo, el portavoz socialista ha responsabilizado a Núñez Feijóo de "alimentar los desequilibrios internos" en el territorio gallego que dejan "atrás" a los ciudadanos que se quedan fuera del Eje Atlántico.

LEICEAGA: "Los lucenses no van a tener Ave en un plazo razonable"

Por ello, ha pedido al presidente que no mienta a los ciudadanos y admita que los lucenses "no van a tener AVE en un plazo razonable" al tiempo que ha rechazado que un tren que una Lugo y Ourense en una hora y media suponga alta velocidad ya que equivale a menos de un kilómetro por minuto.