La Federación de Veciños solicita a la Confederación la limpieza del río Rato

La Federación de Asociacións de Veciños Lucus Augusti remitió un informe a la Confederación Hidrográfica del Miño en el que solicita la limpieza y la recuperación del lecho y la ribera del río Rato. El presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, pide que se realice un estudio sobre el coste de dicha actuación para llevar a cabo posteriormente trabajos de limpieza y conservación, puesto que la maleza borró parte del trazado original.

"Solicito que se faga un estudo dos custos do proxecto de recuperación do leito do río Rato, os seus marxes, recuperar as lagoas do seu nacemento, limpar os bordos do río, eliminar o lixo e a vexetación innecesaria», detalla en un escrito el presidente de la Asociación de Veciños.

Vázquez recuerda que desde el nacimiento del río, en el polígono de O Ceao, se constata la aparición de unas lagunas que "hoxe están completamente desecadas, ao baixar o nivel freático da zona. O nacemento do Rato está completamente invadido pola maleza", añade el informe remitido por el colectivo a José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación Hidrográfico del Miño Sil.

Otro de los puntos que destacan en el informe enviado es la imposibilidad de hacer un recorrido a pie por ambos márgenes de esta cauce debido a la situación de abandono a la que se ha visto sometido durante los últimos años por parte de las administraciones.

"É imposible camiñar polas ribeiras do Rato desde O Ceao ata Albeiros. Á altura do barrio de Albeiros, o leito do Rato desvíase ao saneamento urbano, co cal o seu leito decrece ata chegar ao barrio do Sagrado Corazón prácticamente seco", recalca.

PLANTAS INVASORAS. Jesús Vázquez aseguró que la plantas invasoras han colonizado buena parte del cauce desde «o barrio de Albeiros, pasando polo barrio de Paradai e ata o Sagrado Corazón. Non só ten maleza e vexetación incontrolada o seu leito senón que tamén hai restos de lixo», añade.

La maleza tampoco se olvidó de invadir otros barrios emblemáticos de la ciudad, como es el caso de "o barrio da Chanca, lugar donde se xuntan outros dous cauces, os dos ríos Intre e Fervedoira", concluye Jesús Vázquez, en el informe remitido a la Confederación Hidrográfica del Miño.