La federación vecinal solicita al Concello arreglos urgentes en varias calles de Montirón

La federación de asociaciones de vecinos ha hecho llegar al Concello de Lugo una petición para que se actúe de inmediato en la zona del barrio de Montirón, donde miembros de dicha asociación han detectado numerosas carencias: falta de iluminación, firmes en mal estado, tapones urbanísticos y ausencia de aceras. Reclaman que las obras se incluyan en los presupuestos de este año.

En su solicitud al área de vías y obras municipal, la federación vecinal pone el foco sobre varias calles del barrio. Así, Virxe da Esperanza carece de aceras en uno de sus lados. La Rúa Illa da Toxa está en la misma situación.

En la Rúa Farallóns, "a metade esta sen facer e sen urbanizar, ten tapóns urbanísticos a ambos lados", según denuncian. Aunque la palma se la lleva la calle Rof Codina: "Falta beirarrúa en un dos lados na conexión con Fontiñas. Tamén falta parte da beirarrúa do outro lado. Trátase dunha das rúas máis importantes do barrio de Montirón, necesita melloras no firme, bacheado e mellorar a iluminación".