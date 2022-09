La federación vecinal sacará pecho en el Día do Veciño y dará hueco al BNG

La Federación de Asociacións de Veciños de Lugo volvió a estar en el punto de mira recientemente no tanto por su extensa y variada actividad sino por el cruce de denuncias con el primer teniente de alcaldesa, el nacionalista Rubén Arroxo, que responsabiliza al colectivo que dirige Jesús Vázquez, o a algunos de sus miembros, de hacer política contra el BNG y de estar detrás de algunas de las amenazas de muerte recibidas. La federación respondió con el anuncio de acciones legales contra Arroxo por estas acusaciones y, lejos de achicarse, volverá a hacer una demostración de fuerza el próximo 23 de octubre con los actos del Día do Veciño.

La federación recupera la celebración en los términos previos a la pandemia, con despliegue de autoridades, comida, la entrega de los premios V de Veciño a 25 personas y colectivos y música. Aspira a batir récords y reunir a unos 4.400 asistentes en el Pazo de Feiras, unos 300 más que en 2019. Para dar una idea de la magnitud del evento que preparan los de Vázquez basta decir que solo la mesa de autoridades tendrá unos 70 integrantes, con representantes de todas las administraciones, desde el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, pasando por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el presidente de la Diputación, José Tomé.

Cada una de las administraciones colabora de una forma. El Concello costeará la intendencia, la Diputación colaborará en el ágape, la Xunta sufragará el concierto de Treixadura y la Subdelegación del Gobierno reforzará la seguridad policial debido a la gran concentración de gente que habrá.

No es muy probable que a la mesa de autoridades se sienten miembros del BNG, que en ediciones pasadas se limitaban a participar en alguna actividad, como el partido de fútbol, aunque también esta vez serán invitados, según explicó Vázquez. "O que non quere dicir que non pensemos o que pensamos deles e que non vaiamos facer o que dixemos", precisa el dirigente vecinal, que aprovecha para asegurar que no hay amenaza de divorcio "nin antes nin despois de maio" —fecha de las elecciones municipales— de las "dúas almas" que cohabitan la federación vecinal. Porque habelas hailas. Y mientras una mira con simpatía al ala socialista del gobierno la otra animó a la mindoniense Elena Candia a luchar por la alcaldía para el PP.

El Día do Veciño volverá a ser otra demostración de fuerza de un colectivo que estuvo a la cabeza de movilizaciones que contribuyeron a lograr mejoras para Lugo, como servicios sanitarios, con algunas acciones controvertidas, como la masiva manifestación llevada a cabo tres días antes de las elecciones de 2015. Con gran seguridad, los discursos del 23 de octubre también dejarán mensajes entre líneas.