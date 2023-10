La federación vecinal reconocerá la labor de 25 personas y entidades en el Día do Veciño

La federación vecinal celebrará el próximo domingo, día 22, una nueva edición del Día do Veciño, una fiesta en la que se entregan galardones a colectivos, entidades y personalidades implicadas en el asociacionismo vecinal como forma de reconocer su labor. Como es tradición, unos cinco mil integrantes de distintas agrupaciones de la provincia se darán cita en el Pazo de Feiras e Congresos para homenajear a los galardonados y celebrar una jornada de convivencia.

Este año, entre los premiados figura AFundación, entidad que agrupa la obra social de Abanca, el teniente coronel de la Guardia Civil de Lugo o los regidores de Ribadeo, Cervo y Guitiriz. También recibirán la V de Veciño —nombre del reconocimiento que se entrega en esa jornada— las filloeiras de Muimenta por su labor para hacer de la fiesta de exaltación de ese producto una cita de confraternización vecinal.

Autoridades y representantes vecinales, este martes en la presentación. XESÚS PONTE

La nueva convocatoria fue presentada este martes por el presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias y la diputada de Régimen Interior, Pilar García Porto.

García Porto destacó que "o Día do Veciño reflicte a puxanza do movemento veciñal da provincia e constitúe un dos sinais de identidade dos que nos temos que sentir máis orgullosos" y recordó que la Diputación aporta una ayuda de 24.000 euros para distribuir entre los asistentes productos de proximidad. Ese gesto permite, según explicó, poner en valor "a súa calidade, e o potencial do sector primario e do noso rural".

A su juicio se trata de una fiesta "de unión" y llamó a las instituciones a trabajar para que "esa unidade se manteña tamén no dos dereitos, non pode haber veciños de primeira e de segunda".

Por su parte, el delegado de la Xunta recordó que la Administración autonómica colabora con la cita patrocinando el concierto que dará en el evento el grupo vigués A Roda, que cerrará el acto, y aportando para el menú los quesos gallegos con denominación de origen que se degustarán allí.

Arias recordó que la Xunta tiene en marcha programas de ayudas a asociaciones vecinales, con los que ayuda a financiar intervenciones como el acondicionamiento de locales sociales o la compra de equipamiento. Destacó que en los últimas cuatro convocatorias ha destinado 1,5 millones de euros a colectivos lucenses.