La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Lugo pide que se controle la presencia de excrementos de perros en las calles, aceras y otros espacios públicos, dadas las múltiples quejas recibidas ante el incivismo "de una minoría de ciudadanos, ya que la gran mayoría cumple con la reglamentación actual y merece todos nuestros respetos", dice.

Para ello, una de las medidas que propone es que el Concello impida el acceso de estos animales al adarve de la muralla, al tratarse de un monumento Patrimonio de la Humanidad. "Solicitamos la prohibición porque entendemos que la Muralla está a veces llena de deposiciones de perros porque algunos propietarios no tienen consideración a la hora de recoger estas", afirman los vecinos, quienes añaden que también se deben señalizar la prohibición del acceso de perros a parques y zonas verdes donde pueda haber niños.

Otra medida solicitada es que los perros circulen en la acera por la zona más próxima a la calle "para evitar que orinen en fachadas o puertas", dice. Sobre esto, añaden que debería haber un "impuesto de tenencia de perros, que cubra los daños en fachadas" que sufren los ciudadanos.

El mismo colectivo demanda también que se controlen las defecaciones de los perros no recogidas. Para ello, piden más vigilancia, de forma que se sepa quién es el que lleva el animal y que se compruebe si lleva una bolsa para los excrementos y una botella de agua para los orines. Al tiempo, propone que se analice el ADN en los restos para dar con el dueño y sancionarlo. "Tomemos como referente el acuerdo del Concello de Pontevedra, que sancionará con multas de 100 a 500 euros a quien no recoja los excrementos de sus perros de la vía o espacios públicos y no respete así la Ley 4/17 de Protección y Bienestar de Animales de Compañía", dice la federación.

Los vecinos solicitan, además, que se sancione a los propietarios de perros que no llevan bozal a pesar de serles requerido por ser una raza potencialmente peligrosa. Otra idea de la federación vecinal es que se limite la extensión de las correas a un máximo de dos metros y que esta se use en todos los perros. Sobre este aspecto, pide también que las autoridades sancionen a los propietarios que lleven sueltos los animales por incumplimiento legal.

La sanidad animal es otra cuestión que preocupa a la federación de vecinos. De hecho, propone que se hagan campañas para el control periódico del registro de perros por parte del Concello de Lugo y de Sanidad Animal y que este incluya datos como el ADN, el microchip, el seguro y la cartilla de vacunas.