La federación vecinal pide convertir Calde en una residencia de mayores

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo anuncia una propuesta para transformar el Hospital de Calde en una residencia pública de la tercera edad, que trasladará al Gobierno gallego.

Jesús Vázquez, presidente del colectivo vecinal y también en nombre de Galicia Baleira, afirma que "agora é o momento de facer pública a proposta e agardar unha resposta, xa que para nós é totalmente posible".

La principal razón para el cambio, según explica Vázquez, es la necesidad de descongestionar la media de dos años de lista de espera para obtener plaza en una residencia pública. "Dende a creación da residencia pública de As Gándaras fai corenta anos non se crean prazas públicas nin no concello nin na contorna", explica el dirigente vecinal.

COSTE. Asimismo, señala que otro punto a tener en cuenta es el envejecimiento de la población en Lugo y, por lo tanto, la necesidad de pedir plazas públicas en centros de día y residencias. También señala que los usuarios "acaban cos aforros, xa que cunha pensión de 700 euros non é doado pagar 2.000 euros pola estancia nunha residencia privada".

Otra razón que tienen en cuenta es el desarraigo que sufren aquellos lucenses que consiguen plaza en una residencia pública de fuera de la provincia. Para Jesús Vázquez, el arraigo es fundamental para una persona mayor, que está acostumbrada a un entorno y que facilite las visitas familiares.

La propuesta de la federación vecinal no requiere de una alta inversión, ya que, según afirma su presidente: "O edificio xa está listo e dotado para prestar o servizo e o único cambio sería a nivel legal para convertelo nun centro sociosanitario", dice.

La accesibilidad, la comunicación, el entorno y las instalaciones son los puntos fuertes del Hospital de Calde, dedicado ahora a centro de atención a enfermos mentales, quienes también son tenidos en cuenta en la propuesta vecinal. "As persoas que sofren problemas de saúde mental poden ser trasladados ao Hula", manifiesta Jesús Vázquez.

Un hospital "infrautilizado"

Ángel Rodríguez Abuín, miembro de la Asociación de Vecinos de Esperante y coordinador del colectivo Lugo en Pé pola Defensa do Rural, aporta su visión acerca de la propuesta.



"El hospital tiene cerca de 260 plazas y el número de enfermos está entre 40 y 70", ilustra Ángel Rodríguez, que añade que el edificio está bien conservado y cumple con todas las condiciones para una residencia de la tercera edad. "La inversión sería mínima y podría ser una de las residencias de personas de mayores mejor dotada de Galicia", afirma.



Función social

Ángel Rodríguez destaca que el Hospital de Calde presta un servicio social a personas que no cuentan con apoyo familiar. Así, considera que aquellos en peor situación podrían destinarse a la unidad especial del Hula.