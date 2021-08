La federación vecinal hará protestas si el Concello desoye sus quejas del bus

La federación de asociaciones vecinales Lucus Augusti amenaza con convocar una manifestación en caso de que el Ayuntamiento haga caso omiso a un escrito -que acaba de enviar a la concejalía de movilidad, dirigida por el teniente de alcalde, Rubén Arroxo- sobre las quejas que reciben sobre la reestructuración de las líneas de los buses puesta en marcha en junio.

Esta organización -que también pide la convocatoria de la mesa del transporte- critica la situación "de abandono" que sufren los vecinos de Lugo debido al rediseño de las líneas por el que, cuenta, siguen recibiendo "multitude de queixas". Según expone la federación en el mencionado escrito, la reforma de las líneas de bus se hizo de forma oscurantista, sin contar con el tejido asociativo y sin consultar con los vecinos de cada zona, lo cual se traduce en que los buses circulan casi vacíos.

La federación añade que la reestructuración de las líneas "xerou un caos e un descontento xeralizado en todos os barrios". Por citar algunos ejemplos, se hace eco de que los vecinos de Castelo se quejan de la pérdida de dos paradas, lo que los obliga a desplazarse "a unha distanza considerable poñendo en risco a súa integridade ao ter que cruzar a rotonda de acceso ao Hula".

También refieren que en A Ponte se perdió conexión con A Milagrosa; en Albeiros, los vecinos piden un bus al Hula; en Montirón, demandan conexión con el centro, As Termas, el centro de salud y el Hula, y en A Tolda, se quejan de la falta de un bus al centro.

Los vecinos de Conturiz y Nadela propusieron, a su vez, una ruta alternativa al Concello "da que non recibiron contestación", añade. La federación también recogió quejas del vecindario del Sagrado Corazón y del de Abella, donde dicen que perdieron conexión con el campus. Se suman, además, protestas de Muxa, As Gándaras, Paradai y A Milagrosa.

El escrito expone, asimismo, que se acortaron los recorridos "obrigando aos pasaxeiros a facer transbordos, que non son gratuítos". Critica que no funcionen los paneles de las paradas y el mal estado de las marquesinas.

La federación asegura que lleva dos meses esperando una reunión con los ediles del BNG, "os cales néganse demostrando soberbia, prepotencia e despotismo".

Rubén Arroxo: "Lanzaron máis de 40 mentiras"

El teniente de alcalde y edil de movilidad, Rubén Arroxo, respondió este viernes, ante estas críticas, que "esta asociación que di que representa aos veciños debe pedir desculpas ante as máis de 40 mentiras, que temos rexistradas que contaron, sobre as liñas dos buses urbanos".



Reunión

Sobre la petición de una reunión, Arroxo indicó que está dispuesto a reunirse con cualquiera "pero non recibín ningunha solicitude". En todo caso, añadió que sería ya la segunda que mantendría con la federación sobre este tema.