La Federación Vecinal hace gala de su fuerza y reúne a más de 4.000 personas

La Federación de Asociaciones de Vecinos Lucus Augusti volvió a hacer gala este domingo de su capacidad de convocatoria en el Día do Veciño, que logró reunir en el Pazo de Feiras a más de 4.075 personas, llegadas de toda la provincia. La jornada estuvo dedicada al mundo rural y marcada por la reivindicación de infraestructuras para la provincia. Hubo también reconocimiento, centrado en la asociación vecinal, a los avances logrados por el barrio de A Residencia.

El evento movilizó también a una amplia representación institucional pues se dieron cita el conselleiro de Medio Rural, José González; la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella; el secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero; el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga; la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez; el presidente de la Diputación, José Tomé; el delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro, y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, entre otros.

No asistieron a la comida, en cambio, los representantes del BNG y los dos concejales de Ciudadanos en Lugo. Sí, en cambio, participaron Rubén Arroxo y Felipe Rivas en el partido de fútbol disputado entre políticos y periodistas, previo al almuerzo.

El conselleiro ensalzó el papel de la federación como revitalizador del rural durante su discurso previo a la recepción de la V do Veciño, con la que fue distinguido por los organizadores.

El conselleiro de Medio Rural, José González, y el secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, asistieron también al acto

José González puso en valor el papel que hacen las asociaciones de vecinos y las federaciones como enlace entre la ciudadanía y las administraciones públicas. También se refirió a las posibilidades que ofrece el rural gallego y señaló que para seguir viviendo de él hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. Señaló, además, que la Xunta está trabajando a destajo para que el empleo y la fijación de población estén asegurados.

También recibieron la V do Veciño la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro; José Antonio Quiroga y José Tomé, quien fue presentado por el presidente de la federación, Jesús Vázquez, como el hombre que hará de Monforte "un núcleo do acceso do tren de Lugo" bajo los acordes de la canción O tren, de Andrés do Barro.

Tomé no se refirió al tren, en su discurso, pero sí habló de la defensa del rural, "especialmente para aqueles que nacemos nunha aldea". Afirmó, además, que la Diputación había creado una área de Participación Ciudadana "para ter relación coa veciñanza". Tomé recibió la V do Veciño de la mano de Jesús Vázquez, quien aprovechó para reivindicar, una vez más, "un tren cunhas condicións dignas para todos os lucenses".

Lara Méndez entregó varias V do Veciño y pidió la colaboración institucional para llevar el saneamiento a las parroquias de Lugo.

"Tenemos que reclamar un servizo de tren que ofreza unhas condicións dignas para todos os lucenses", expresaba Jesús Vázquez

Gonzalo Caballero subió al estrado para entregarle la V do Veciño a José Antonio Quiroga. En Twitter, el secretario xeral del PsdeG-PSOE lanzaba un mensaje haciendo referencia a la fiesta y afirmando que "Lugo quere progreso e avance para a súa veciñanza".

El Día do Veciño celebró su mayoría de edad con una concurrencia de más de 200 colectivos, convocados por una federación que reúne actualmente a 255 asociaciones de la provincia de Lugo.

El evento recibe importantes ayudas por parte de la Administración. Así, la Diputación fue la principal entidad colaboradora, aportando en esta ocasión 18.000 euros. También la Xunta colaboró con la federación vecinal haciendo entrega de productos alimenticios con Indicación Xeográfica Protexida como los pimientos de Mougán, el pan de Antas de Ulla o el vino de la Ribeira Sacra, que se consumieron durante la comida, así como con un apoyo económico para la federación que fue concedido por Política Lingüística.