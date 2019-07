La federación vecinal exige al Concello que amplíe las plazas de los subterráneos

La federación de vecinos exige al Concello de Lugo que unilateralmente acometa ya la ampliación de las plazas en los tres aparcamientos subterráneos de la ciudad (Praza do Ferrol, Santo Domingo y Constitución) que son de propiedad municipal. El presidente de este colectivo vecinal, Jesús Vázquez, aboga porque se retome la propuesta que ya hizo pública en abril del año pasado la alcaldesa Lara Méndez de que cada tres plazas se reconviertan en dos y que en donde haya solo dos, una sea para turismos y la otra para motocicletas. Jesús Vázquez considera que de esta forma aumentaría el número de usuarios en estos aparcamientos públicos porque las estrecheces que existen actualmente para estacionar en esos tres subterráneos disuaden a muchos conductores.

Los usuarios protestan por las reducidas dimensiones de las plazas

El presidente de la federación vecinal, que considera que este es un "problema grave", propone que si la concesionaria del servicio entabla un litigio para reclamar una indemnización al Ayuntamiento en el caso de que adopte esta medida, este podría contraatacar recordando que en el aparcamiento de la Praza do Ferrol habilitó plazas que no había y que a partir de las doce de la noche no hay personal para atender a los usuarios en caso de que se produzca cualquier emergencia.

Jesús Vázquez dice que la razón está del lado del Concello porque las plazas son "manifiestamente insuficientes" y porque el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) establece unas dimensiones a las que no se ajustan las actuales. Recordó además que el parque automovilístico que había en los años 80 cuando se comenzó la construcción de estos aparcamientos no se parece en nada al que existe hoy en día. Reconoció que en las últimos años se acometieron mejoras, como la iluminación o la instalación de lectores de matrículas.