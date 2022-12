La federación vecinal dice a Arias que lleva seis años pidiendo la unidad de ictus

El presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, respondió este viernes con otra misiva a la carta que le hizo llegar el delegado territorial de la Xunta sobre el tratamiento del ictus en el Hula. Vázquez recuerda que llevan seis años reivindicando una unidad de atención integral a ese tipo de accidente cerebrovascular. "Seis anos nos que pola presión exercida polos lucenses conseguíronse cousas, como a garda de Neuroloxía 24 horas; pero hai otras moitas que a día de hoxe aínda non se conseguiron, por exemplo o neurorradiólogo 24 horas, medios, equipo, .. ou persoal e tratamento axeitado para que as persoas que sofren un ictus aminoren as súas consecuencias e consigan unha recuperación axeitada, con logopedas, fisioterapeutas...".

Se refiere a la puntualización realizada por Arias, que le recordó que la Xunta ya ha comprado el equipo para hacer cirugía del ictus por 1,2 millones de euros y ha licitado las obras precisas para albergarlo en el Hula por 800.000 euros, y le dice sobre esas inversiones que "cando as vexa, creereino". "De momento seguimos sen eles, e os lucenses teñen que seguir, en moitos casos, desprazándose á Coruña para recibir atencións sanitarias que deberian de ter en Lugo, e que actualmente non teñen", apunta.

Asegura que el contenido de la misiva de Arias le recuerda a la promesa que Feijóo hizo en la inauguración del Hula, anunciando que en seis meses el hospital contaría con Hemodinámica, Medicina Nuclear y Radioterapia. "A promesa do Sr. Feijóo tardou 5 anos en materializarse, e conseguiuse pola presión na rúa do pobo de Lugo", señala.

Con respecto a la explicación de Arias de que el nuevo equipo del hospital lucense se abonará con fondos europeos Next Generation, Vázquez indica que se alegra de que se destine ese dinero para adquirir material sanitario, pero puntualiza que se también se podría recurrir a fondos propios de la Xunta "e ter o servicio para loitar contra o ictus que os lucenses nos merecemos".

"Agardo que a túa relación de promesas e compromisos se materialice. Pensa que para moitos lucenses que xa non o poden contar ou que quedaron con graves secuelas, será xa tarde", le dice Vázquez al delegado de la Xunta en su carta.

También recuerda que Vigo sí tiene una unidad de atención integral al ictus en su nuevo hospital, algo "que nós en Lugo non temos", insiste.

"Loitamos pola sanidade que nos merecemos"

El presidente de la federación vecinal recuerda al delegado territorial de la Xunta que el colectivo al que representa seguirá luchando por "o por unha sanidade pública (non privatizada) de calidade. Nós non atacamos á Sanidade; todo o contrario. Pedimos a Sanidade Pública que os lucenses nos merecemos e pagamos cos nosos impostos".



Unidad completa. Insiste en que Lugo debe tener "unha unidade completa de ictus, non o que temos os lucenses na actualidade".