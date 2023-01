Una federación y dos almas

Fernando Rois, vicepresidente y portavoz de la federación vecinal Lucus Augusti, que representa a la corriente de este colectivo que está más próxima al PP, le "templa" que Lugo sea una ciudad "adormecida, que está morrendo", que tenga "dezaseis concelleiros con dedicación exclusiva" y el "Ibi máis caro de España", como denuncia habitualmente el PP.

También le molesta que los representantes de Lugo en el Congreso no sean capaces de arrancar 10 millones de euros del Presupuesto del Estado para hacer una Comisaría nueva en Lugo o que los jóvenes lucenses que estudian en Santiago no tengan un tren para desplazarse en media hora y sus familias deban pagarles residencia allí.

Por eso, a buen seguro a Rois le "templa" –usando su propia terminología– que el presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, pida el voto para la alcaldesa, aunque lo haga, como defiende el protagonista, en un contexto privado y a título personal. Sucedió en una cena reciente con más de cien personas donde Vázquez elogió el trabajo de los gobiernos de Lara Méndez, mostró su "emoción" por la ejecución de proyectos como la eliminación de la pasarela de Montero Ríos y afeó a la Xunta que no terminara aún la Ronda Este y que agora, "como os malos estudantes prometa todo para xuño".

Las visiones antagonistas que Vázquez y Rois tienen sobre la ciudad queda patente escuchándoles, al primero en la mencionada cena y al segundo en el encuentro que propició por xornaldelugo.com, donde Rois no escatimó reproches a la clase política en general y fue mucho más vehemente en sus críticas a las administraciones, entre ellas la local.

A Rois le tiene que "templar" lo sucedido porque él tiene su propia "idea política, que non me vai quitar ninguén", dice el veterano líder vecinal, que es también una de las personas a las que escucha la alcaldable popular Elena Candia. Rois lleva "35 ou 37 anos" en el movimiento vecinal y es consciente del daño que un hecho así puede hacer a este, aunque también perjudique la estrategia socialista –partido con el que la federación va alineado en muchos asuntos– y en consecuencia acabe beneficiando a la opción política más próxima a él.

"Ás veces é moi difícil diferenciar ata onde es Jesús Vázquez e onde o presidente dun colectivo que ademais pode ser tan decisorio"

Y puede que precisamente esas sean las razones de que, por el momento, Rois opte por cerrar filas y asumir las explicaciones dadas por Vázquez sobre las circunstancias en las que pidió el voto para la alcaldesa, como ya hizo en este periódico la semana pasada. "O que quero deixar claro é que ninguén pode dicir que a cea foi organizada pola federación veciñal porque eu son o vicepresidente primeiro e o voceiro e non estaba alí, polo que din por sentado dende o minuto cero que a organización non era da federación. Se non fora así si que me enfrontaría ao presidente", afirmó en el encuentro con Vázquez propiciado por Xornal De Lugo. "Imos estar unidos como estivemos sempre", aseguró.

Rois, que también es presidente de la Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave), respondió así después de que Vázquez señalara que fue la polémica cena fue una reunión privada organizada por el "e por algúns colaboradores máis", a la que invitaron a "persoas que sintonizan cunha serie de temas relacionados coa cidade" y en la que vieron "oportuno" invitar a la alcaldesa y a miembros de su gobierno.

"Loxicamente falouse de política e houbo pronunciamentos de tipo político, pero hai que discernir entre o que é a federación e o que é un comportamento privado que cada un poida ter", afirma Vázquez, aunque en otro momento de la conversación reconoce que "ás veces é moi difícil diferenciar ata onde eres Jesús Vázquez e onde o presidente dun colectivo que ademais pode ser tan decisorio". Recuerda cómo las movilizaciones llevadas a cabo hace años para reivindicar servicios sanitarios en el Hula "cambiaron o mapa provincial. Aínda que ese non era o obxectivo", asegura.

Vázquez no se arrepiente de haber organizado ese encuentro. "Como este debera haber moito máis", dice. Se arrepiente, si acaso, de haber invitado a "algunha persoa que ao mellor non debía estar" y que ha tenido un comportamiento de "deslealdade, repudiable e perseguible legalmente", aunque de momento descarta alguna acción en este sentido, entre otras razones porque no tiene identificada, asegura, a la persona que ha hecho públicos los hechos. "Non me aparece na lista de invitados. Parece ser que é xornalista, pero por máis que mirei en Google non a atopei", asegura.

"Non foi unha cea da federación veciñal, se non si que me tería enfrontado ao presidente"

El líder vecinal cree que "hai xente que quere facer dano e instrumentalizar" lo sucedido –afirma sin mencionar a nadie en concreto– y reconoce que la polémica le ha ocasionado "un berrinche", pero dice que ya está "acostumado".

En la conversación, Vázquez recordó que comenzó en el movimiento vecinal hace décadas junto al propio Rois, que el colectivo "convive con políticos de todos os signos", que es una entidad "tremendamente respectada" y "tremendamente reivindicativa" y que eso a veces genera "disfuncións e encontronazos" porque, además, para financiar sus locales, sus empleados y sus campañas necesita colaboración de las administraciones. "A esas persoas que criticamos tanto temos que pedirlles axuda ou colaboración", explica.

Coincide también Rois en que la federación es un colectivo "apetitoso" por su capacidad de movilizar a la ciudadanía y de lograr que sus reivindicaciones "para mellorar a vida dos cidadáns" sean atendidas por las administraciones públicas, pero cree que Vázquez es "moi suave" cuando dice que "a veces Lugo chega tarde" en sus avances. "Só ás veces? Chega tarde sempre", afirmó rotundo, después de que el presidente recordara algunos de los asuntos por los que la federación está peleando, como la despoblación, servicios para la zona rural como el saneamiento y la conexión a internet y mejoras en las infraestructuras de comunicación.

Rois y Vázquez también muestran estrategias diferentes a la hora de señalar a quienes pueden estar detrás de la polémica y a quienes se benefician de ella, algo que en parte responde a sus distintas formas de ser. Vázquez evita citar a otras siglas políticas y es templado cuando se le pregunta por cómo se comportan los partidos políticos con los representantes vecinales, aunque en la controvertida cena expresó un con mucho ahínco su agradecimiento por la disposición permanente de la alcaldesa y de su equipo a escuchar y a atender las necesidades vecinales.

Rois asegura que todos los partidos actúan igual y solo los tienen en cuenta "tres meses antes das eleccións" y cita expresamente al BNG, del que dice que se equivoca cuando acusa a la federación de antidemocrática.

Rois y Vázquez tienen intereses personales y políticos diferentes, pero no parecen dispuestos a romper un matrimonio de conveniencia en el que cada uno de los miembros contribuye al sustento del hogar vecinal, causa común.

"Bromas" sobre quién pagó

Uno de los asistentes a la cena grabó la intervención de Vázquez y en ella se escucha al líder vecinal recordando a los más de cien asistentes que "quen invita é a alcaldesa, que é quen paga". Sin embargo, posteriormente, el líder vecinal quiso aclarar que la afirmación respondía a "bromas que se gastan nun contexto privado" y que la cena fue pagada por él y por algunos colaboradores.

La alcaldesa también negó esta semana que la factura hubiera corrido a su cuenta.

Vázquez afirmó en la cena que "é de ben nacidos ser agradecidos e o noso vai ser volcarnos co proxecto de Lara Méndez". "Lara Méndez ten votantes do PP", añadió.

El PP anunció que presentará preguntas al gobierno local para que explique por qué en la cena se repartió a cada comensal una bolsa con el logotipo del Concello con "agasallos institucionais", como merchandising municipal.