Sin fecha para que suene el auditorio de Magoi

Lugo se estrenó la semana pasada como capital cultural del Eixo Atlántico en el Gustavo Freire. Es un auditorio muy digno, en opinión de algunos programadores y colectivos culturales —otros discrepan— pero es una anomalía teniendo la ciudad un auditorio nuevo, en el que se han invertido más de veinte millones de euros.

El imponente edificio de la Avenida de Magoi —14.647 metros cuadrados— está acabado desde 2016, aunque no pasó a manos del Concello hasta 2020 por la falta de entendimiento para equiparlo y entregarlo. Hoy sigue cerrado porque se están solucionando deficiencias derivadas de la obra (la dirigió el aparejador y exalcalde Vicente Quiroga y por el camino quebró alguna de las empresas) y de la falta de mantenimiento.

El nuevo auditorio tiene 900 butacas, solo 30 más que el actual, circunstancia que seguramente se justifica en el tamaño de la ciudad pero que es llamativa tratándose de una construcción nueva y tan grande. El auditorio de Frigsa se llena pocas veces, lo que algunos atribuyen a lo que Concello y el sector privado programan y otros a que el público lucense interesado en la cultura es el que es. Aunque otras realidades son que los lucenses no tienen inconveniente en desplazarse a ver espectáculos a otras ciudades, incluso de pago, y que la tendencia es a sacar la actividad cultural a la calle.

La demora en la apertura del auditorio resulta injustificable para el público y para el tejido cultural (profesional y amateur), pero lo que más preocupa a este es saber qué condiciones técnicas tendrá y cómo funcionará. En Lugo hay muchas personas, de distintos perfiles profesionales, dedicadas a la cultura.

El auditorio aún no ha sido enseñado y, hay dudas sobre si el escenario tiene concha acústica, necesaria para que la música sinfónica llegue con calidad a todo el espacio. No tiene foso, aunque los espectáculos operísticos son tan caros que casi ni se programan en auditorios que lo tienen, como el coruñés Palacio de la Ópera.

El plan es que los arreglos del auditorio, de los que se ocupa el PSOE, estén acabados en mayo y que después sea el BNG como responsable de Cultura quien lo ponga a funcionar, siempre que el bipartito continúe. ¿Cómo lo hará? "Cultura ten todo listo para poñelo en funcionamento en canto o reciba con diversa programación, con xestión do concello con contratación de persoal técnico", señalan los nacionalistas, que dicen que no tienen estimado el gasto mínimo de funcionamiento del edificio. No será bajo debido a sus dimensiones y a sus características arquitectónicas.

El auditorio de Magoi no pudo sonar para la apertura de la capital cultural y, visto lo ocurrido hasta ahora y las dificultades y el coste que supone abrir una instalación de este tipo, resulta arriesgado afirmar que sonará para el cierre, en noviembre. Siempre quedarán el Gustavo Freire y O Vello Cárcere, el espacio cultural más apreciado.

Bastante más que un auditorio

El edificio de Magoi es más que un auditorio principal. Tiene otra sala de 300 plazas, aulas, sala de exposiciones y salas de reuniones, aunque se desconoce qué uso se les va a dar. No hay previsión, por ejemplo, de trasladar a él la escuela municipal de músiva, que funciona en el Uxío Novoneyra. El garaje en sótano tiene 153 plazas.



Las fechas

Se acordó hacerlo en la Avenida de Magoi en 2008, la obra comenzó en 2011 y terminó en 2016 y el edificio está en manos del Concello desde junio del 2020.

Paloma Lugilde: "Falta información sobre en que condicións vai funcionar"

Lugilde es una de las programadores de teatro más activa de la ciudad y una "defensora a ultranza" del Gustavo Freire, por los accesos, la cercanía a la A-6 y hasta sus características, por lo que no le gustaría verlo desmantelado. Pero le parece también "inexplicable" que el nuevo auditorio siga cerrado y le preocupa no saber en qué condiciones abrirá.

"Falta información de como vai funcionar. O Concello penso que está facendo unha programación cultural na cidade interesante, pero no Gustavo Freire levamos anos co problema de que os medios e a asistencia técnica que se ofrecen son moi xustiños", explica.

Lugilde cree que el nuevo auditorio debería servir para que cualquier compañía pueda acceder a él, también "as que actualmente non poden vir". En su opinión es fundamental, además, que haya una programación continua y estable para crear hábito y fidelizar al público.

José Luis Díaz: "O auditorio de Ferrol estivo dous anos sen concertos porque non tiña cuncha acústica"

La Filarmónica es la agrupación que más música clásica programa y lo hace en el Círculo das Artes porque el Gustavo Freire no ofrece un sonido de calidad para conciertos sin amplificación y ni resulta cómodo para seguirlos, opina su presidente. "Nas butacas do auditorio eu case non collo", señala como ejemplo.

El interés de la Filarmónica por el nuevo auditorio es evidente, pero el hecho de que todavía no se haya presentado le preocupa porque sospecha que no reúne las condiciones técnicas que se necesitan para conciertos como los suyos. "No auditorio de Ferrol xa pasou. Estivo dous anos sen concertos porque non tiña cuncha acústica", recuerda Díaz, que dice que no hay concierto donde público y músicos no le pregunten por el nuevo auditorio y que la Filarmónica ya ha dejado de programar su cartel anual pensando en él.