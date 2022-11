Hay desabastecimiento de amoxicilina pediátrica en plena ola de infecciones

"El médico me dijo: Ya tienes la receta pero no sé si lo encontrarás", explica una madre que llevó el pasado fin de semana a su hijo a las urgencias pediátricas del Hula, donde le prescribieron amoxicilina de 250 miligramos en polvo para suspensión oral para su neumonía. "Fui a una farmacia grande, que suele tener mucho stock y no les quedaba, solo dos botes de la de 120 miligramos. Para completar el tratamiento necesitaba otros dos botes. Llamé a muchas farmacias y, aunque fue difícil, al final conseguí los otros dos frascos en otras dos diferentes. En cada una con la que contacté me dijeron que había muchos padres buscando el mismo medicamento", explica.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Alejandro Sánchez Pérez Mel, confirma que hay problemas de abastecimiento de ese antibiótico, de prescripción muy común, y también de amoxicilina con clavulanato (más conocido por su nombre comercial, Augmentine). La que más escasea es la presentación pediátrica.

"Hay algún laboratorio que dice que esta misma semana hará llegar algunos envases pero no se sabe exactamente cuándo ni cuántos", explica y añade que es precisamente porque la provisión es intermitente por lo que los médicos siguen prescribiéndolo. Es decir, todavía llega pero puntualmente y sin previsión. Las farmacias lo piden a diario y nunca saben si los recibirán, algo que sucede desde hace unos días.

Según el listado de la Agencia Española del Medicamento hay seis presentaciones de amoxicilina (sola, sin clavulanato) con problemas de suministro, algunas desde finales del mes pasado y una desde julio. De las seis, cinco son para adultos, todas con fecha prevista de reestablecimiento de la distribución normal, algo que se espera para el primer trimestre del 2023. Mientras, la agencia señala que hay otros medicamentos con idéntico principio activo y para la misma vía de administración.

Sin embargo, la situación para la preparación pediátrica es muy diferente, ya que es la única que no tiene fecha de finalización de los problemas de suministro. Según indica la agencia, en estos momentos se está realizando "una distribución controlada al existir unidades limitadas".

Los médicos se encuentran con la situación de que hay niños que, por peso, ya están en condiciones de tolerar otras presentaciones pero para muchos sigue siendo el polvo en suspensión oral que se diluye en agua la única adecuada. Si se cambia por Augmentine, en realidad se está añadiendo un segundo antibiótico y se tiende a ser muy conservador con la prescripción de esta clase de fármacos para evitar resistencias.

Los problemas de desabastecimiento llegan en un momento de claro aumento de infecciones respiratorias. Aunque los pediatras ven muchas infecciones víricas, como gripe, para las que los antibióticos son inútiles, también las hay bacterianas, como neumonías y bronquitis, para las que la amoxicilina es un medicamento muy prescrito.

El pasado fin de semana pasaron por el servicio del Hula 65 niños el viernes; 79, el sábado y 87 el domingo, una cifra alta pero relativamente habitual para esta época del año.