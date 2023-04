Este lunes entra en vigor el nuevo decreto de la Xunta 228/2022, del 29 de diciembre, que regulará los horarios, turnos de urgencia y vacaciones de las oficinas de farmacia. La novedad más importante de este texto legal es que la Administración autonómica solo permitirá la apertura de las farmacias de forma ininterrumpida durante 13,5 horas —en un horario comprendido entre las ocho y media de la mañana y las diez y media de la noche— o bien durante 24 horas, día y noche.

El decreto afectará al horario de apertura de dos boticas de Lugo que, hasta el momento, tenían un horario más prolongado por la noche pero que, en cambio, cerraban de madrugada.

Se trata de la farmacia de Arturo Fernández de la Vega, en Garabolos, junto a la Medusa, cuyo horario era, hasta ayer mismo, de nueve de la mañana a doce de la noche, y también la farmacia Abella, cuya titular es Ana de Frutos del Río, ubicada en la calle Poeta Aquilino Iglesia Alvariño y que hasta el momento abría desde las nueve de la mañana hasta la una de la madrugada.

En ambos casos, el nuevo horario será de nueve de la mañana a diez y media de la noche, cumpliendo así con las 13,5 horas de rigor ininterrumpidas que impone este nuevo decreto, pero reduciendo el que era, hasta este domingo, su horario de apertura habitual.

"Quitar servicios no favorece a nadie y muchos clientes no saben que estamos obligados a cambiar el horario por lo que, si vienen a partir de hoy -lunes- entre las diez y media y las doce de la noche, seguro que no lo entenderán y se enfadarán", dice el titular de la farmacia de Garabolos quien, incluso, se plantearía abrir las 24 horas si no fuese porque "faltan farmacéuticos y tenemos que traerlos de fuera de Galicia", asegura Arturo Fernández de la Vega.