La candidata de Podemos a la presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo, agradeció el respaldo público hacia su candidatura mostrado este jueves a través de las redes sociales por el exlíder de la formación morada, Pablo Iglesias, y asegura no haber dudado "nin un segundo" del apoyo del que es, puntualizó, el "militante máis leal" del partido.

Las declaraciones de Faraldo se producen tan solo algunas horas después de que Iglesias manifestase su apoyo, a través de la red social X, a "la candidata más valiente de la izquierda" de cara a los comicios del 18 de febrero.

Mi compañera @isabelfaraldo se ha revelado en esta campaña como la candidata más valiente de la izquierda, poniendo el cascabel al gato intocable de oligarquía gallega y española: Amancio Ortega. Si es elegida diputada, el cambio está asegurado. Fuerza ✊ February 8, 2024

"Despois de que a militancia do partido rexeitase a candidatura conxunta (con Sumar) eu tiña clarísimo que o que foi o meu secretario xeral, o fundador de Podemos e quen é o militante máis leal deste partido ía estar cos ollos pechados con esta candidatura", explicó Faraldo.

La candidata de Podemos-Alianza Verde para las elecciones gallegas, acompañada en su visita a Lugo por la portavoz de la formación morada, Isa Serra, y la cabeza de lista del partido por Lugo, Ximena Cheda, denunció durante su intervención la "invisibilización" de la que ha sido objeto Podemos durante los primeros días de la campaña electoral.

Isabel Faraldo, que ha afirmado "non confiar" demasiado en las encuestas, ya que se pueden revertir, ha puntualizado, con "traballo, convición e compromiso", ha asegurado que el principal objetivo de su partido de cara a la cita electoral es "revertir as políticas do PP".

"Especulación" con la vivienda

Tras la intervención de la candidata de Podemos a la presidencia de la Xunta y minutos antes de mantener un encuentro con la plataforma Stop Desahucios, la portavoz de la formación, Isa Serra, tomó la palabra para denunciar las políticas de la Xunta en materia de vivienda que aseguró, "fomentan a especulación". "A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (Ángeles Vázquez) dixo que non vai aplicar a Lei de Vivenda e que queren facer un recurso a nivel estatal. Isto manda unha mensaxe aos galegos e galegas de que deben votar á candidatura de Podemos Galicia, que defende un dereito fundamental", manifestó Serra, para acto seguido definir a Faraldo como una candidata "común" y como una "loitadora" capaz de hacer frente a la "política de corrupción do PP".



"En Lugo temos máis dun 30% do parque de alugueiro tensionado, só sae un 30% a alugueiro e en todos os barrios hai vivendas turísticas sen que haxa un tope estipulado de canta vivenda turística pode haber", explicó, por su parte, la número 1 de la candidatura de Podemos por Lugo, Ximena Cheda, antes de alertar de "una subida del 9%" en los precios del alquiler en la ciudad desde el pasado mes de julio.

También se refirió Isabel Faraldo, durante su comparecencia ante los medios este jueves, a las protestas del sector primario, unas movilizaciones que responden, ha dicho, a las "reivindicacións xustas dun sector moi vapuleado" que en Galicia resulta "imprescindible".