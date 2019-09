Famosos que pusieron este año a Lugo en el mapa

Ensalada mixta, chuletitas de cordero y pulpo. Eso fue lo que comió el actor estadounidense Mel Gibson un día de semana del pasado mes de agosto en el restaurante Cantábrico, de A Fonsagrada, tras hacer una parada en su ruta en coche por el Camino Primitivo. Bolaño —José Lombardía Pereira, el gerente del establecimiento— intentó persuadirlo para que probase el caldo pero Mel se lo pensó y se negó: la fabada degustada, en días pasados, en Asturias se le había hecho demasiado fuerte.

A estas alturas, Bolaño tuvo que responder ya miles de veces a sus clientes sobre lo que pidió Mel Gibson el día que se sentó en su restaurante. Todo el mundo se enteró y el que todavía no lo conocía acabó conociéndolo (al actor y, sobre todo, al Cantábrico). "Agosto foi un mes de moita xente pero, desde que pasou Mel Gibson por aquí, todo o mundo me falou do tema preguntándome que comeu, onde sentou ou se fora simpático", comenta Bolaño, el gerente del restaurante Cantábrico.

Bolaño encaraba uno de esos días de agosto con el restaurante "petado de xente de fóra", dice, y la verdad es que cuando entró el actor se le pasó desapercibido. "Veu totalmente de incógnito e eu, ao principio, nin me enterei. Entrou a muller e a nena a pedir mesa e despois pasou el. En canto se sentou, xa houbo xente que o coñeceu e que veu rapidamente a dicirme quen era", comenta el hostelero fonsagradino.

Al restaurante Cantábrico no le hacen falta visitas como la de Mel Gibson para llenar su comedor. Sin embargo, Bolaño insiste en que mucha gente entra ahora con la curiosidad de compartir el mismo espacio en el que comió uno de sus actores favoritos. "A visita de Mel Gibson tivo repercusión pero tamén é certo que Lugo está de moda porque temos de todo: clima, gastronomía e paisaxe", explica el hostelero.

Otra figura internacional que sorprendió a más de uno fue Olivia Newton-John, que estuvo en Pantón, donde residen su hermana y su cuñado. En este caso, Isabel Florines, la gerente del mesón O Mosteiro, ya sabía que la compañera de John Travolta en Grease acudiría esa noche de mediados de julio a cenar a su establecimiento. Aun así, no hubo preparativos especiales. Como cualquier otro turista, Olivia Newton-John se sentó con su familia en una mesa de la terraza con mantel de papel y comió poco —debido a su enfermedad— pero de todo: pulpo a la brasa y carne. Su visita a O Mosteiro tampoco pasó desapercibida.

"La verdad es que vinieron varios turistas a preguntar si comió aquí Olivia Newton-John. Pero, bueno, nosotros siempre estamos a tope, incluso con la gente de aquí", afirma Isabel, quien destaca de la conocida actriz su sencillez y simpatía. "Vino a la cocina y era ella la que nos pedía poder hacerse una foto con nosotros. Nos sorprendió mucho y la verdad es que nosotros estábamos tan liados que ni le pedimos autógrafos", añade la hostelera.

Olivia Newton-John no fue reconocida por el resto de los clientes del restaurante y logró pasar de incógnito. Cuando acabó de cenar, Isabel tuvo la oportunidad de compartir un paseo a la luz de la luna por la plaza principal de Pantón. "No paraba de decirnos que era un lugar precioso y que nunca se lo había imaginado así, pese a que aquí vive su hermana y ya le hablaría de este sitio", dice la hostelera.

MÁS VISITANTES. Otros famosos compartieron con Olivia NewtonJohn y Mel Gibson su idea de visitar la provincia de Lugo. Así, por A Mariña pasaron el futbolista Raúl (que vino a Viveiro como entrenador del Real Madrid Castilla para jugar contra el CD Lugo el Trofeo Luis de Carlos); el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que estuvo en Ribadeo; el expresidente andaluz Manuel Chaves, que visitó Mondoñedo; la excantante de El Sueño de Morfeo, Raquel del Rosario, que estuvo en O Valadouro; las periodistas Mara Torres, que anduvo por la Estaca de Bares, y Belinda Washington, en Foz y Ribadeo y con casa en Trabada, y el escritor Emilio del Río, que estuvo en Xove.

Por si fuese poco, la cantante Eva Amaral visitó la Ribeira Sacra y el historiador Ian Gibson y el actor Javier Gutiérrez estuvieron en la capital lucense.