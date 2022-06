Family Cash tiene previsto abrir el próximo 18 de agosto el hipermercado de Abella

Tras más de cuatro años y medio cerrado, el nuevo propietario del centro comercial Abella, la empresa valenciana Family Cash, tiene previsto abrir el hipermercado de esta gran superficie el próximo 18 de agosto.

Esa es la fecha, si no hay contratiempos, que directivos de la distribuidora de alimentación le dieron a los trabajadores del hipermercado Eroski de As Termas en la reunión que mantuvieron el pasado miércoles.

La más de una treintena de empleados que prestan sus servicios en el hipermercado de la Avenida Infanta Elena pasarán el próximo 1 de julio a formar parte de la plantilla de Family Cash.

La distribuidora valenciana echará mano de estos trabajadores para preparar la tienda del centro comercial Abella, que será la primera con que contará en Galicia.

Este hipermercado, con una sala de ventas de más de 3.700 metros cuadrados, cerró sus puertas el 31 de enero de 2018. Solo permaneció abierto al público dos años, pues echó a andar a finales de 2015 bajo la enseña E.Leclerc.

La puesta en marcha de esta superficie de alimentación supondrá que retome la actividad el centro comercial Abella, que lleva tres años cerrado, salvo la hamburguesería exterior.

Eroski cerró el pasado sábado en As Termas

El pasado sábado cerraba sus puertas al público el hipermercado de Eroski en As Termas, tras casi 17 años en funcionamiento.



Sus más de 30 trabajadores relizarán labores de mantenimiento de esta superficie de alimentación hasta que el próximo 1 de julio pasen a engrosar las filas de Family Cash.



La distribuidora valenciana tiene previsto abrir a mediados de agosto el hipermercado de Abella y después comenzar las obras para acondicionar el de As Termas, cuya reapertura todavía no tiene fecha.