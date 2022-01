Family Cash tiene intención de abrir su supermercado en Lugo de cara al próximo verano y el calendario de trabajos previsto para la reapertura de Abella contempla que el conjunto del centro comercial esté en funcionamiento antes de las navidades de este año. "Eso no quiere decir que algunos comercios no puedan abrir antes de esa fecha", según apunta Ignacio Cernuda, CEO de LyC, la consultora que apoya a la compañía valenciana en la operación que permitirá la reapertura del centro comercial.

Todos los plazos están condicionados a los trámites para el cambio de titularidad de las licencias y los permisos necesarios para actuar en el centro, donde la compañía pretende realizar reformas. En todo caso, la firma parece tener ya bien definido su proyecto para Abella y Cernuda dice que "la propuesta de relanzamiento comercial del centro pretende complementar la existente en As Termas, sin pretender competir con ellos". Añade que, "lógicamente, el motor de la nueva oferta comercial de Abella será el hipermercado de Family Cash, con una superficie de 6.000 metros cuadrados y que estará ubicado en el antiguo L'Eclrec".

Por lo que respecta al resto de la oferta comercial, Cernuda apunta que estará dirigida hacia la oferta de proximidad, incluyendo actividades como alimentación, perfumería, peluquería, óptica, estética o firmas de telefonía.

Esa propuesta comercial se complementará con una serie de operadores de medianas superficie, especializados en deportes, hogar, bazar o ferretería.

El proyecto incluye la recuperación de los espacios de ocio del centro comercial, que "consideramos que son un punto fundamental para el relanzamiento".

Cernuda apunta que "estamos en negociaciones con operadores de cines, bolera y actividades de ocio infantil, para reabrir estos locales cuanto antes" y defiende que esos operadores actuarán como motor para completar la oferta de restauración, que se pretende que guarde un equilibrio "entre operadores locales y grandes franquicias nacionales".

Añade que, con la excepción del gimnasio, que esta previsto en la planta baja, con una superficie de unos 3.500 o 4.000 metros, todas las actividades de ocio se ubicarán en la primera planta, ya que las terrazas de ese nivel permiten una iluminación natural y unos espacios muy agradables para "redondear" la oferta de ocio, por lo que se les va a prestar un especial interés.

Abella será la puerta de entrada de Family Cash en Galicia y Cernuda detalla que "a partir de esta primera tienda, el grupo pretende desarrollar una red de hipermercados en las distintas zonas de influencia de Galicia con atractivo comercial. La previsión inicial se puede cifrar en unas ocho o diez tiendas, aunque dependerá de que haya buenas oportunidades de implantación y de que la oferta comercial de Family Cash tenga en Galicia el mismo éxito que esta teniendo en el resto de España".

Un negocio en continua transformación

El sector de la distribución está en casi continua transformación y los movimientos para ampliar mercado han provocado renovaciones importantes en los últimos años en la ciudad, donde están ya presentes el grueso de los gigantes del sector. De las grandes cadenas, la alemana Aldi es prácticamente la única que aún no ha entrado en la competencia por el cliente lucense.



Al fenómeno de los grandes hipermercados, que abrió Carrefour en los años 90 del siglo pasado y que años después siguió Eroski en As Termas, le siguió una fuerte apuesta por los supermercados más de proximidad, que lideraron sobre todo las dos grandes cadenas gallegas: Gadis y Froiz, con la apertura de establecimientos repartidos por toda la ciudad que les garantizan llegar al grueso de la clientela.



Por el negocio compitió durante un tiempo con éxito Dia, marca hoy con menos peso pero que mantiene presencia. Y frente al declive de algunas ofertas se fueron haciendo fuertes otras cadenas, como Lidl o, sobre todo, la también valenciana Mercadona, que hoy también tiene una fuerte presencia en Lugo.



Y en el negocio ya no solo pesan en los últimos años cuestiones como el precio. Se han vuelto importantes servicios adicionales, como el de la comida preparada, en el que compiten con fuerza Mercadona y Froiz.



Y a estrategias como las de proximidad de algunas marcas se ha sumado la de fácil acceso en coche que siguen otras y que explica operaciones como la última de Mercadona en Duquesa de Lugo o las que se prevén en el futuro junto a la N-6.