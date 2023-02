Las familias de las víctimas del Cash Record esperan conocer la sentencia en mes y medio

Las familias del doble crimen del Cash Record, ocurrido en abril de 1994, esperan que la sentencia del caso salga "en un mes y medio", después de que el juicio contra el único procesado se celebrase en la Audiencia Provincial de Lugo a principios de este mes.

El pasado 6 de febrero comenzaba la vista contra un hostelero que en el momento de los hechos regentaba un bar en el centro de Lugo y ahora reside en Burgos, y para el que la acusación particular reclama 28 años de prisión. La Fiscalía finalmente no acusó, al considerar que "no hay indicios suficientes".

La hermana de la cajera Elena López, una de las asesinadas, ha confesado que "esperan" con expectación el fallo judicial, deslizando que les habían dicho que "en mes y medio" podría estar la sentencia. "No se producirá la sentencia antes; como todo ha ido tan lento seguimos esperando. No sabemos para dónde va a tirar la balanza, estamos expectantes y, la verdad, no pasa el tiempo", ha dicho.

Isabel López confía en que el hostelero sea condenado, y se aferra a que tiene "esa sensación de que eso va a ser así". "Pero la justicia, a veces, no responde como uno quiere", asume. "Seguimos esperando y confiamos que la sentencia sea positiva para nosotros", ha reafirmado.

A partir de ahí, ha anticipado que si el fallo no responde a las expectativas de las familias recurrirán ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y después al Supremo. "Nosotros siempre hemos pensado en ir hasta el final, pero para poder ir al TSXG tenemos que tener la sentencia. Tenemos que seguir los pasos legales y los vamos a seguir, obviamente", ha avisado a modo de conclusión.

El 30 de abril de 1994 la propia Isabel encontró los cadáveres de su hermana y del reponedor Esteban Carballedo en esta nave mayorista en el polígono de O Ceao. El autor o autores se llevaron casi cinco millones de las antiguas pesetas, de la recaudación del Cash Record.