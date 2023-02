Las familias del Cash Récord recurrirán la sentencia si se absuelve al procesado

Las familias de las víctimas del doble crimen del Cash Récord de O Ceao, que tuvo lugar el día 30 de abril de 1994, han asegurado este viernes, antes de dar comienzo la última jornada del juicio en la que todas las partes han elevado sus conclusiones, que recurrirán la sentencia si la Audiencia Provincial de Lugo absuelve al procesado.

La hermana de la cajera fallecida, Isabel López, ha indicado que "están esperanzados y la pena es que esto no se hubiera hecho antes". Aún así, López ha apuntado que "parece que a la gente que hace bien su trabajo no la escuchan y la gente que lo hace mal la arropan".

Asimismo, la cuñada de la otra víctima, Beli Sánchez, ha subrayado que las familias "habían llegado a no creer en la justicia", ya que "solo parecía que era para ricos". Así, ha precisado que con este juicio espera "creer y volver a tener fe en la justicia".

A la salida de la Audiencia, tras conocer las conclusiones de todas las partes, la abogada de la acusación, Carmen Balfagón, ha asegurado que "han luchado con las armas que tenían" y que si no consiguen una sentencia condenatoria "seguirán".

Así, ha señalado que en las conclusiones tanto del fiscal como de la defensa "le habría gustado que dijesen de donde salieron los tres millones de pesetas que el acusado ingresó poco después del atraco".

"La sentencia será absolutoria"

Por su parte, la abogada de la defensa, Paula Salvador, ha apuntado que "está segura de que la sentencia será absolutoria", aunque cree que "puede tardar, ya que es un caso complicado y antiguo".

Salvador ha apuntado que analizaron el caso "investigadores de prestigio reconocido" y que "no llegaron a ninguna conclusión". Así, ha insistido en que en el procedimiento judicial "no se puede condenar a nadie en base a sospechas", ya que "una sospecha no es un indicio de nada".

El fiscal no acusa al procesado

El fiscal del doble crimen del Cash Récord de O Ceao, ocurrido el 30 de abril de 1994, ha mantenido este viernes, cuando las partes han dado a conocer sus conclusiones, su postura inicial y no ha ejercido la acusación contra el único procesado, M.J.V.C., "porque no hay indicios suficientes para destruir la presunción de inocencia".

En esta quinta y última jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Lugo, tanto la defensa como la acusación particular y la Fiscalía han elevado sus conclusiones provisionales a definitivas, que se han mantenido como en un primer momento.