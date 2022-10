Familia y trabajo, el maratón de cada día

No se puede decir que esta mujer, Alessandra Aguilar, no esté acostumbrada a correr maratones. Esta atleta lucense, tres veces olímpica, comenzó a competir siendo una adolescente y se retiró hace tan solo tres años, a los 41.

Sin embargo, ella —corredora nata, por así decirlo— nunca se había enfrentado al otro tipo de maratón en el que compite —probablemente, contra sí misma— día tras día. El mismo maratón que corren también otras mujeres en una situación similar a la de ella. El maratón de lidiar con la familia y el trabajo. Eso que llaman conciliar. Le cuesta decir cuál de los dos maratones es más duro.

"Es otra manera muy diferente de vivir. La vida del deportista es muy sacrificada y dura, pero tenemos nuestro tiempo al día. La vida de una madre trabajadora también es dura. En mi caso, doy clase a niños de 3 a 5 años de nueve de la mañana a cuatro de la tarde y acabo cansada. Pero también he de decir que es muy gratificante. Cuando competía, era todo sota, caballo y rey. Es decir, estaba sometida a un calendario deportivo y tenía que entrenar mañana y tarde. Ahora, como profesora, tengo un horario pero siempre dependes de factores externos que no controlas y es más demandante. Por ejemplo, un niño llora, a otro no sabes qué le pasa... Al final, es un batiburrillo y un no parar y cuando te sientas, dices: "¡Madre mía! Y aún queda el trabajo de casa y estudiar el máster que estoy haciendo de Enseñanza Bilingüe y las oposiciones...", cuenta.

Desde que se retiró, Alessandra Aguilar se presentó a dos oposiciones para docente en la comunidad de Madrid. Aprobó las dos, pero sin plaza. No tenía méritos suficientes dado que carecía de experiencia como profesora y los cursos que había hecho no puntuaban bastante como para subir puestos en la lista de aprobados. Por lo tanto, se quedó de interina. Siempre tuvo trabajo. La fueron llamando para cubrir bajas y plazas no adjudicadas pero no es fija. Por eso, sigue preparándose para poder hacerse con su propia plaza. Otro tipo de carrera que aún le queda por correr. "Voy haciendo como puedo. Algo de todo. Cuando estoy en casa, atiendo a mi hija de 4 años, Ariadna, a las cosas domésticas y también me conecto para tratar de seguir el máster que estoy haciendo online de la Universidad Nebrija para ver si así consigo más méritos dado que no tenía ninguno pues mi profesión era correr", dice.

Con esta forma de vida, ya no se plantea volver a competir. "No tengo tiempo aunque creo que, si quisiera, lo podría hacer. Pero mi cuerpo seguramente ya no responde bien. Los últimos años ya tenía las rodillas mal. Llevaba compitiendo en alto nivel desde que tenía 17 años y me retiré con 41. Hasta 2016 fui aguantando entre algodones, pero después ya me costaba. Lo que hago ahora es correr con mis amigas a nivel popular. Si me dijesen que no tendría dolores en caso de competir, quizás volviese aunque la verdad es que, ahora que tengo a Ariadna, probablemente dijese que no porque, en ese caso, ella tendría que sacrificar mucho por mí y eso no quiero que pase", declara.

Alessandra añade que "es complicado reenganchar porque tras el embarazo y el parto tienes una nueva vida, con menos descanso y tus prioridades cambian. Ahora tienes a una persona que depende de ti las veinticuatro horas del día y antes no era así", insiste, aunque reconoce que, incluso después de nacer Ariadna, volvió a competir en alguna carrera haciendo efectivo su retiro un año después, en 2019.

Resulta imposible entender la vida de Alessandra Aguilar sin el deporte. Con solo 3 años, comenzó a participar en carreras. Tenía dos buenos ejemplos en casa: su padre y su hermano, también atletas. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a los niveles de competición a los que consiguió llegar Alessandra. "Fui la que más destaqué de los tres, es verdad. Pero si mi familia no se hubiese dedicado a este deporte, quizás nunca lo habría practicado porque mi colegio, las Josefinas, no fomentaba para nada ni este deporte ni otro. Fue mi entorno familiar y también Mariano Castiñeira, mi entrenador, lo que me impulsó a competir y a seguir corriendo", apunta.

Alessandra recuerda que, desde muy niña, se tomó siempre el atletismo como un juego. "Yo lo veía así, para mí no era algo duro. Luego la cosa cambió cuando me vine para Madrid, con 18 años. Ahí empecé ya a entrenar más duro: eran tres días a la semana y otro más del fin de semana. Y me fui para la capital de España para compaginar mis estudios universitarios con el tema deportivo", recuerda la atleta.

Los primeros estudios en los que se matriculó Alessandra fue Derecho, pero los dejó. No le gustaba demasiado el mundo de la abogacía y abrió ahí un paréntesis que se cerró cuando surgió la especialidad de Magisterio en Inglés. "No encontraba otra cosa para estudiar, después de Derecho, que me llamase la atención. Así que, cuando salió la carrera de Magisterio en la especialidad de Inglés vi que eso era lo que me gustaba porque yo quería enseñar inglés pero ser profe general, de otras materias, no, y dar gimnasia tampoco me llamaba", afirma.

Sobra decir que Alessandra siempre puso por encima de todo el deporte en su vida, pero también valora mucho su conocimiento del inglés. Algo que, dice, influyó también en su carrera deportiva. De ahí, su pasión por la enseñanza de este idioma en las aulas. "El conocimiento de esta lengua me abrió muchas puertas. Está claro que era muy buena corriendo pero también me desenvolvía muy bien en inglés y eso es algo que tienen mucho en cuenta los organizadores de las pruebas deportivas porque así te salen más contratos", señala.

De esta forma, cree ella que pudo ir a la Carrera de la Mujer en Nueva York o a varios circuitos en Inglaterra e Irlanda. "Si tienen que elegir entre tú, que hablas inglés, y otro que no, te eligen a ti antes porque así puedes participar también en otras actividades paralelas que se organizan a la carrera", apunta Alessandra.

Su experiencia como profesora no la defraudó. "Siempre tuve muy claro lo que quería ser. Se puede decir que dejé algo que me apasionaba para hacer otra cosa que también me apasiona", apunta la atleta que, precisamente este año, en Infantil, también se mueve bastante en clase.

Sus obligaciones diarias no le dejan mucho tiempo para practicar deporte solo para mantenerse en forma pero, en cuanto puede, lo hace. "Si mi pareja libra, salgo a correr media hora. Si no, hago zumba o me subo a la bici estática entre 30 y 40 minutos. De momento, me sigue valiendo la misma ropa que cuando corría", dice.

A veces, incluso, sale con su hija. "La niña apunta maneras: le tengo que decir yo que pare de correr. Pero también le gusta nadar, ¡tiene una capacidad pulmonar que nos deja alucinados! En el cole, hace gimnasia rítmica. ¡Que haga el deporte que le guste! Si fuese atletismo, me haría ilusión, pero que haga lo que quiera", señala mamá Alessandra.