"Unha familia rouboulle á miña nai a infancia e tamén todo o que tiña"

A nai da saga máis lida da literatura galega, Dragal, aparcou a fantasía do mundo habitado por dragóns para adentrarse en contar a crúa historia da infancia da súa proxenitora na novela O legado da nena do sal, editada hai un ano en castelán por La Esfera de los Libros e agora en galego por Xerais.

A escritora e tamén xornalista Elena Gallego Abad chega este mércores a Lugo, convidada pola Asociación da Prensa, para falar da memoria familiar e da memoria histórica. O acto será ás oito, no Vello Cárcere.

Imos diseccionar o título. Quen era a nena do sal e cal era o legado?

Esta é a historia da infancia da miña nai, recollida a través das súas memorias que deixou nunha caixa chea de cadernos escritos por ela. Prometinlle escribir a súa propia historia, antes de morrer, cando estaba ingresada no hospital. E así xurdiu este libro.

Logo súa nai era esa nena?

Si, claro. A historia está ambientada en Viveiro, onde ela naceu e se criou. E eu non coñecía de nada Viveiro ata que me puxen a escribir a novela. Agora, a xente que leu o libro dime que parece que me criara nesta vila de todos os datos que dou!

Pero por que lle chamaban "a nena do sal"?

Miña nai era coñecida en Viveiro porque foi acollida por unha familia que tiña un almacén de sal. Non era a súa filla, en realidade. Recolleuna esta familia cando era nena, ao quedar orfa de pai e de nai. E tíñana no almacén traballando, servindo sal aos clientes para a matanza, para o peixe...

Era unha nena da posguerra?

Si, miña nai naceu en 1937. O seu pai era carpinteiro e morreu na Guerra Civil, cando ela era pequena. Aos 11 anos, a miña proxenitora quedou orfa de nai tamén. Miña avoa, antes de morrer, nomeou como titor ao cabeza desta familia pensando que ía ser boa xente, que lle ía dar estudos e a quen lle confiou tamén a herdanza que lle quedaba como albacea. Pero non foi así. Miña nai foi maltratada, fixéronlle traballar de nena e, ademais, quedáronselle con todo. Roubáronlle a infancia e o demais pois desapareceu todo

Súa nai nunca lle contou esta historia da súa infancia?

Con detalles, non. Dicíanos, amin e aos meus irmáns que non sabiamos o que era traballar e pasar fame. Cando eramos pequenos e nos poñiamos a facer os deberes na casa, víamola a ela sempre escribindo cadernos, cadernos que escribiu ao longo da súa vida (algúns de hai 20 anos e outros, de hai 50) pero nunca pensabamos en nada disto. Sabiamos que fora mestra en Venezuela e coidabamos que podía estar relacionado con iso, pero nada máis.

É doado escribir unha novela tan conectada coa súa familia e con tanta carga emocional?

É moi complicado, moi duro. Sobre todo, cando estás contando o peor dos infernos que viviu túa nai. Foron oito anos de traballo. Primeiro, para ler os cadernos que ela deixou (asumindo que esa foi a súa triste infancia), e despois, para investigar todo o que ela escribira, que me levou a buscar testemuñas e visitar arquivos en Viveiro, Málaga, Lugo e Ferrol.

Viuse tentada a parar ou a deixar de escribir a novela por sentirse afectada pola historia?

Si, pensei que non sería capaz. Pasei semanas enteiras que non quería seguir escribindo e tamén algunhas veces quería parar de contar máis cousas. Foron oito anos de traballo entre investigar e escribir o texto!

Corroborou esa investigación o que contaba súa nai?

Si. As testemuñas ampliaron detalles da xente que tamén sufriu o que sufriu ela traballando alí. E, a raíz de publicar a novela, souben de casos similares aos da miña nai por todo o país.

Quédalle familia en Viveiro?

Miña nai era filla única e en Viveiro non teño familia. Tiña tíos en Foz pero non teño contacto.

Que foi o que máis lle impactou das memorias da súa nai?

Todo. Descubrín que cando pensas que algo é terrible, podes atopar algo aínda peor. E isto agrávase máis cando ves que é unha historia escrita e vivida por túa nai. Penso tamén que tivo a forza suficiente como para lembrar todo para que se contase.

Ata que idade se conta a súa historia persoal?

Ata os 21 anos, cando cumpriu a maioría de idade e puido escapar do inferno.

Canto hai de recreación da posguerra na novela?

É como se fosen dúas novelas nunha. Por unha banda, cóntase a historia de Carmiña (miña nai) e por outra, a de Inés (unha xornalista que son eu) que investiga sobre o sucedido e a Guerra Civil e a posguerra en Viveiro con historias como, por exemplo, a dun falanxista que foi asasinado a tiros, entre outras.

De que maneira a historia personal da súa nai se viu influída tamén pola Guerra Civil?

A guerra cambiou a historia de todo o mundo. Algunhas xentes fixéronse ricas coas propiedades das vítimas e dalgunhas destas, como meu avó, aínda non se sabe que pasou. Ando en contacto con asociacións de memoria histórica a ver se sei algo pero queimáronse arquivos. Miña nai morreu sen saber o que foi do meu avó.

As feridas da guerra cúranse mediante a escritura?

É conveniente sacar á luz estas cousas. Foi duro facelo, por descubrir que era a historia da miña nai. Pero tamén ten unha parte curativa. Cóntalo e descansas. Ademais, permíteche tamén falalo con outra xente, que che conta cousas similares tamén.

Canto bocas calou a guerra?

Moitísimas, as de todos os que non eran xente importante. Todos tiñan moito medo, independentemente de que tiveran ou non que ver coa política.

Ata que punto se debería conservar a memoria familiar?

Se non sabemos quen somos, mal podemos ir a ningún lado. Non nacemos de golpe, nin cos avances que temos hoxe. O meu avó materno era carpinteiro e a miña avoa traballaba nunha conserveira en Viveiro. O que ti non contes, non o vai saber ninguén. Se cada tres xeracións hai alguén que recolle a memoria da familia e a escribe, esta non se perde.

Ten un proxecto de 'Legado de creación literaria' nas Bibliotecas Públicas de Galicia para aprender a documentarse antes de escribir. Ten algo que ver co difícil que lle resultou escribir esta novela?

Cando estaba documentando a novela, atopeime con xente que quería contar historias e non sabía onde empezar a buscar. Por iso, decidín facer estes obradoiros literarios.

Chámanlle a J.K. Rowling pola súa saga Dragal, un dos fenómenos da narrativa galega dos últimos anos. Resultoulle máis fácil facer ciencia ficción que novela histórica?

É máis fácil inventar un mundo no que haxa dragóns que contar a vida da túa familia. Nas historias de dragóns, creas leis e fas o que queres con eles. En cambio, nas novelas históricas hai que ser moi coidadosa para reflectir a época e a realidade das personaxes mantendo as distancias. Os dragóns non existen máis que nas novelas. Ou si?