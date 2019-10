"A familia Pelúdez reflicte o espíritu do San Froilán"

Falar do San Froilán é falar da familia Pelúdez, ese personaxe centenario nas páxinas de El Progreso que ten presenza física nas festas patronais lucenses dende 1997 da man de actores do grupo de teatro afeccionado Achádego. Suso Meilán asumiu o papel de Pelúdez dende a primeira representación. Tareixa Campo encarna a súa dona, Filomena, dende o ano siguiente. Completan o cuarteto Peludeciño, fillo do matrimonio, interpretado por Charli Fernández, e a súa dona Vanessa, personaxe ao que lle dá vida Laura Fernández.

Que lles decidiu a representar a familia Pelúdez?

Suso Meilán: A idea xurdiu a raíz dos contactos que mantivemos en 1997 co entón concelleiro de cultura, Juan Méndez, que nos plantexou aos integrantes do grupo Achádego a posibilidade de facer unha escenifi cación na rúa coincidindo coas festas. Pensamos que a mellor opción era interpretar a familia Pelúdez. Aínda que o viamos con certo respecto e responsabilidade, José de Cora animounos a asumir o proxecto. A nosa colaboración entre o actual creador de Pelúdez e Achádego continuou coa participación da familia en programas de Telelugo, con guións que facía De Cora.

Pensáchedes en facer unha obra teatral baseada nestes personaxes?

Tareixa Campo: A familia Pelúdez xa representa auténticas obras curtas na rúa, cun alto grao de improvisación. Todo vai en función do que nos di a xente, aínda que contamos cun guión sobre os temas de actualidade dos que falamos.

S.M.: Levar unha obra ao escenario cada edición festiva pode ser un reto interesante, pero corremos o risco de que a familia Pelúdez perda frescura ao facer un proxecto máis enlatado. Perderíase esa ilusión da xente, que está pendente de cando veñen os Pelúdez e como o farán. Se en coche ou en bicicleta... Sempre facemos aparicións distintas. Aproveitamos os acontecementos do momento para o noso discurso.

E só saen os días das patronais lucenses?

T.C.: Recibimos chamadas de programas de televisión, sobre todo cando se achegan as festas, pero sempre nos negamos. Os Pelúdez son algo propio do San Froilán e nesas datas festivas, e só atendemos calquera requerimento nas datas festivas. Actuamos do 4 ao 12. O noso traballo simboliza un compromiso coa cidade e co noso idioma.

Evoluciona a familia Pelúdez cos tempos, aínda que represente un arquetipo cultural tradicional?

T.C.: Somos unha familia que vai cos tempos, que traballa e goza unida. A adaptación aos novos tempos vese favorecida pola frescura que aportan os fi llos. Son xente de campo, pero estudados, e aprendemos deles. Eu métome coa miña nora, pero non deixo que ninguén se meta con ela.

Laura Fernández: Vexo na miña sogra un modelo a seguir, aínda que discutamos moito. Hai complicidade entre uns e outros. Pelúdez refl icte o espíritu desas feiras e festas do San Froilán e, como sucede no caso das casetas do polbo e outros símbolos, adáptase aos tempos.

Filomena cambiou co paso do tempo. Xa non adoita utilizar ese castrapo propio de quen pensa que é máis fina falando castelán e non lle sae. Agora cambiou o contexto, aínda que se escape algún comentario propio da fala que usa no xornal.

S.M.: O perfil de Pelúdez non cambiou nin na prensa, nin no teatro, aínda que se modernice nas ideas. É un tipo fi el á idiosincasia do paisano do país, un arquetipo que mantén vivo El Progreso e que nosoutros materializamos.

De que lles fala a xente cando os atopa na rúa?

T.C.: Son conversas elementais, agradables. A xente ri connosco, non se ri de nós.

S.M.: Só nunha ocasión recibiron comentarios ariscos. Un señor preguntounos por que faciamos tantas tonterías. Íalle respostar cun sarcasmo, pero dinme conta de que non pagaba a pena.

Sinten o cariño e a cercanía da xente cando pasean pola cidade durante as festas?

Charli Fernández: Unha idea do fenómeno social dos Pelúdez é o gran número de fotografías que nos sacan e que se saca a xente connosco. Debe haber fotos nosas ata nas antípodas. A xente fai miles delas cos seus móbiles.

S.M.: Un dos detalles que máis nos enche é cando vemos un pai ou unha nai co seu fillo. Cámbialles a expresión ao vernos e cando lle din ao neno: "Aí está a familia Pelúdez". Hai vinte anos, cando eles eran nenos, compartían a ilusión de vernos coa súa familia. Sempre lle prestamos atención aos nenos.

L.F.: A familia gaña a admiración de todos. Incluso nos piden entrevistas os escolares para facer traballos no colexio.

C.F.: Nas nosas casas escoitamos ler no xornal as historias de Pelúdez, que son unha referencia para todo o mundo e íso nótase na rúa. É unha das cousas que más gracia ten nas festas. Meu pai lía a Trapacero en voz alta e ría con gañas.

É complicada a caracterización dos personaxes?

T.C.: Leva o seu tempo, pero co paso dos anos colles práctica e simplificas moito o proceso. Antes botaba unha hora larga para poñer os recheos que leva a Filomena. Agora confeccionar o armazón lévame bastante menos tempo.

S.M.: Antes botaba moita maquillaxe para parecer maior. Agora non o necesito.

T. C.: Eu tampouco necesito pintar as engurras.

Que tal se levan co xornalista que os acompaña?

T.C.: Rifamos moito, pero sempre nos leva a comer o polbo. Pasa moito tempo connosco. Facémonos un poucos pesados, pois o home ten as súas obrigas.