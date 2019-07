La familia de un niño autista dice que se le negó plaza en un campamento

La familia de un niño con trastorno autista critica que se negara al pequeño una plaza en un campamento de verano y anunció que ha llevado el caso al servicio de Inspección de la Consellería de Educación. El pequeño, de cinco años, se quedó sin plaza en el campamento del colegio en el que estudia, el Galén, a pesar de que el centro, aseguran, les ofreció esa actividad de verano para el niño.

El centro, que tiene en su campamento a otros niños con discapacidad, asegura que no se cogió al menor porque las condiciones del campamento no son adecuadas para él. El colegio asume que cometió un error al informar a los padres del campamento, ya que en realidad entienden que el niño sufriría si asistiera a esa convocatoria, pues previamente necesita adquirir habilidades que le permitan adaptarse a un entorno con actividades cambiantes, muchos niños a los que no conoce y monitores nuevos.

El padre del pequeño, en cambio, sostiene que el niño tiene una buena capacidad de adaptación, que está bien integrado en el colegio y que interactúa bastante con sus compañeros. Sostiene, de hecho, que la mayor parte de sus amigos están en el campamento y es su hijo el que se ha quedado al margen durante el verano.

El padre afirma que el niño tiene capacidad de adaptación y que la mayoría de sus amigos van al campamento

Para el pequeño, la decisión no ha sido traumática, porque solo tiene cinco años y es ajeno a la situación. La familia, sin embargo, considera injusto que se haya aceptado en la actividad a niños que no son alumnos del colegio y se haya dejado fuera a su hijo. El padre afirma que el centro se mantuvo en la decisión de que el niño no fuera al campamento incluso a pesar de que la familia se ofreció a costear el sueldo de un monitor adicional.

El centro, sin embargo, dice que las razones para no incluir al niño en el campamento son pedagógicas, no económicas ni de personal. Aseguran que se ha ido trabajando con el niño para su progresiva adaptación y que se están logrando buenos resultados, que no se quieren poner en peligro al exponerle a unas circunstancias que no serían buenas para él, ya que no se trata de interactuar en un aula con un número limitado y conocido de niños, sino tener que realizar actividades muy variadas, en entornos cambiantes y con personas desconocidas, lo que podía afectar al pequeño y al proceso que estaba teniendo en el colegio.

Los padres están decepcionados por el hecho de que el pequeño no pueda acudir al campamento, pero reconocen que están contentos con la marcha del niño en el colegio y que seguirá escolarizado allí porque la integración es buena, igual que la relación con los compañeros y la respuesta del menor al modelo educativo.

El centro, que tiene en su campamento a otros menores con discapacidades o trastornos, asegura que los criterios para la inclusión de cada niño son meramente pedagógicos. Sí asumen que cometieron un error al enviar a todas las familias con niños en el centro la información de su campamento de verano, ya que esa oferta debería haberse dirigido exclusivamente a los padres de menores que reunían las condiciones para poder participar en esas actividades.