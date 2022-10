La falta de personal condena al cierre y a la reducción de horarios a los establecimientos de hostelería

La falta de personal está condenando a establecimientos de hostelería lucenses al cierre, a reducir horarios, a prescindir de servicios o a aplazar su inauguración. No es un problema nuevo, ni exclusivo de este sector, pero sí que cada vez se agrava más.

Pamela Amor, que está al frente del bar O Caneco, tuvo primero que prescindir este verano de dar comidas y ahora tiene previsto cerrar este establecimiento sito en el barrio de A Milagrosa, en el que lleva ocho años, antes de que finalice 2022.

"Prefiro traballar cando podo, pechar o local e vivir tranquila", asegura esta hostelera lucense, que lleva 13 años como autónoma en este sector.

"Se non tes estabilidade de persoal, vives en tensión. Hoxe tes un persoal, mañá outro...", afirma Pamela Amor.

Otra de las medidas que se ven obligados a adoptar los hosteleros lucenses por esta carestía es reducir su horario de atención al público. Es el caso del propietario del mesón O Carballal do Acebo, Ignacio Méndez, que pasó de abrir ininterrumpidamente de 8.00 a 00.00 horas de martes a sábado a hacerlo de 10.00 a 16.00 y de 18.00 a 00.00 horas.

"La falta de personal es exagerada. Es lo que hay", afirma este hostelero, que dice que además "trabaja más horas" para poder paliar ese problema.

Este local del barrio de San Antonio precisaría dos camareros, pero en principio busca uno porque prevé que su establecimiento tendrá menos actividad una vez que ya han pasado las fiestas patronales de San Froilán.

Ignacio Méndez explica que no solo no encuentra personal, sino que además "estos días iban a venir 8 o 9 aspirantes a una entrevista de trabajo, pero no apareció ni el primero". Añade que con los que contactó telefónicamente "lo primero que preguntan es cuánto cobrarán y qué días van a librar".

José Luis Pardo, de la parrillada El Boni, que se encuentra en la zona de las Casas Sindicales, estuvo a punto de ampliar su negocio arrendando un restaurante en el centro de la ciudad que estaba cerrado, pero no pudo sacar adelante el proyecto por falta de mano de obra.

"Aunque estaba interesado, ahora no cojo más negocios porque no hay personal para trabajar", afirma José Luis Pardo, que agrega que pretende ampliar la plantilla de su establecimiento porque "nos ha aumentado la afluencia de clientes, pero no encuentro camareros ni cocineros".

Cuenta que este lunes quedó a las once de la mañana con una aspirante que no acudió a la entrevista de trabajo. "No saben ni siquiera si son malas ni buenas las condiciones porque no se presentan", precisa José Luis Pardo.

Este empresario atribuye el problema a que "nadie quiere trabajar en la hostelería debido a la conciliación familiar, porque los salarios son mejores que la media de otros sectores con la misma cualificación".

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo (Apehl), Cheché Real, afirmaba este lunes que el problema es "de mucho más calado de lo que parece", pero puntualiza que no es exclusivo de este sector, sino que es "común a otros, y a nivel nacional, como sanidad, transporte, pesca o construcción".

Cheche Real, que pone el caso de algún restaurante con cáterig que tiene que cerrar su establecimiento mientras presta este servicio, precisa que el problema es todavía más acuciante cuanto más cualificado sea el perfil del aspirante que se busca para trabajar en este gremio.

"Falta gente para trabajar con actitud. Son necesarias las ayudas, pero que se concedan a cambio de formación", señalaba el presidente de la patronal de la hostelería.

Salarios: de los convenios más bajos

El pasado mes de agosto se actualizaba el convenio de la hostelería de la provincia de Lugo. La CIG se desmarcaba de su firma. El responsable de la federación de servicios de este sindicato, Xosé Paz, aseguraba este lunes que «se non é o peor do sector do Estado español, está entre os cinco máis baixos".

Remuneraciones

Los salarios base más bajos son los de camarero y de ayudante de cafeterías y tabernas, con 988,65 y 969,11 euros.