El desinterés por la contratación de mayores de 50 años era un mantra repetido en el mundo empresarial y entre los desempleados de larga duración, pero en los últimos años se está produciendo un cambio de tendencia. En el caso de Galicia y de Lugo, esta situación positiva para los trabajadores de 50 a 65 años se ve favorecida por un factor tremendamente negativo, como es el notable descenso de la población ocupada entre los 16 y 29 años.

El abandono del mercado laboral de los sénior es un viejo problema de la economía española y gallega que cambia por la evolución demográfica y las exigencias del mercado. La Encuesta de Población Activa (Epa) del segundo trimestre de este año refleja la existencia en Lugo de 19.800 ocupados entre 50 y 54 años frente a los 17.300 del segundo trimestre de 2010; 18.900 entre 55 y 59 años, cuando en 2010 había 14.000; 15.100 entre 60 y 64 frente a 8.000 de 2010 y 4.200 mayores de 65 en comparación con los 3.800 de las estadísticas de 2010.

En ese mismo periodo, los ocupados de 16 a 19 años bajaron de 1.800 a 400; los de 20 a 24 años, de 7.200 a 3.200 y los de 25 a 29, de 12.700 a 7.600, lo que supone unos 10.500 empleos menos en esta franja de edad. En Galicia hay 83.000 ocupados menos entre los menores de 30 años, cifra que evidencia la pérdida de mano de obra y talento por la emigración juvenil.

La inserción laboral de mayores de 50 años se ve favorecida por la falta de profesionales en distintos sectores. Algunos veteranos trabajadores industriales que, una vez cerrada la planta de fabricación de componentes eólicos de Vestas en Viveiro, encontraron acomodo en Alcoa o Norvento. Estos son casos aislados, toda vez que el sector industrial perdió 60.000 puestos de trabajo en Galicia.

Belén Bazarra, de la empresa de trabajo temporal Randstat de Lugo, precisa que las firmas lácteas son las que demandan más séniors, principalmente para trabajar en la cadena de producción o como carretilleros. "Hay demanda. Las empresas valoran a la gente formada, con ganas de trabajar y que les puedan resolver sus necesidades", explicó. De ahí que haya desempleados de este tramo de edad que "se reincorporan al mundo laboral, pero no tanto como en otros tramos", matiza.

En el ámbito femenino hay paradas de larga duración y amas de casa que encuentran un nicho de empleo en el Servizo de Axuda no Fogar de los distintos ayuntamientos y en residencias de la tercera edad, un sector con una elevada demanda.

La hostelería es otro de los sectores donde se une la falta de personal con la valoración de la experiencia. En muchos casos resultan más útiles los camareros que, tras décadas tras la barra, se las saben todas, que los empleados de piernas y brazos jóvenes. "As persoas que levamos anos no oficio temos implicación e, sobre todo, entendemos mellor a forma de vida e as responsabilidades que conleva este traballo", asegura el mindoniense Donald Leivas, que primero fue propietario y empleador y, tras una baja, volvió a trabajar como camarero.

Hostelería

"Ter un cociñeiro ou camareiro veterano é unha garantía"

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios da Hostelería de Lugo (Apehl) ,Cheché Real, recalcó que contar con un cocinero o un camarero veteranos "é unha garantía para o servizo nun bar ou nun restaurante". Real afirmó que el colectivo "nota moito a falta de profesionais", aunque la contratación de mayores está garantizada por subvenciones del Estado, mientras que la de jóvenes cuenta con subvención de la Xunta. Real recalcó que "sempre é mais fácil incorporar a personas que coñezan o oficio, con décadas na profesión".



Éxodo

La inserción de profesionales formados en escuelas de hostelería es relativamente baja. "Estes mozos están a marchar, principalmente para as illas, Son poucos os que quedan por aquí", asegura Real.



Lo mismo sucede en la construcción, "donde a veces falta personal para cumplir los plazos de ejecución de las obras", indican fuentes del sector. También se solicitan expertos en servicios de mantenimiento, como albañilería y fontanería. En administración y contabilidad se tiende a "abusar de la contratación de becarios", sostiene la mindoniense Victoria Paz, pero la mano experta resulta muy útil para la organización administrativa.

Construcción

Un sector que necesita mano de obra con urgencia

La construcción, uno de los pilares tradicionales del empleo en España, ve como los mayores de 50 años tienen cada vez más peso en su fuerza laboral debido al envejecimiento y porque preserva su volumen de trabajo entre ellos. "La necesidad de mano de obra nos abre a contratar trabajadores de todas las edades", indican fuentes de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Apec) de Lugo. Esta carencia se nota en oficios como albañil y encofrador.



Aunque salga más barato contratar a un joven, el trabajador sénior tiene la ventaja de que no precisa formación. Y si antes las ofertas se dirigían a titulados en ingenierías, informática y determinadas especialidades de Formación Profesional, ahora se piden a todo tipo de empleos.

Donald Leivas, camarero en Mondoñedo: "Valoran a experiencia e a adaptación ao traballo"

Donald Leivas. EP

Donald Leivas llevaba cuatro décadas trabajando en la hostelería como propietario del bar Central, en Mondoñedo, cuando dejó el negocio por un problema de salud, hace año y medio. Ahora, con casi 62 años, vuelve al oficio y lo hace con los arrendatarios de su local, llamado ahora restaurante Petisco. Leivas se siente "moi a gusto" en su regreso y recalca que, tanto en su caso como en el de otros camareros de cierta edad que trabajan en locales de la Praza do Concello, "somos valorados pola nosa experiencia. Adaptámonos ben ás esixencias do traballo. Estamos acostumados a botarlle horas e incluso a traballar a fin de semana, algo que á xente nova lle custa máis e lle fai fuxir desta profesión".

Este profesional de la hostelería indica que el personal con edad "xa ten feito un máster en Psicoloxía. Tratamos de transmitir tranquilidade ao cliente cando a xente entra en tropel á mesma hora para comer. Toureamos igual unha vaquiña que un miura". Leivas se siente más cómodo como asalariado que como propietario. "Unha vez que rematas o traballo non tes que preocuparte de mercar os subministros ou das facturas, o cal é un alivio. A verdade é que me sinto ben e moi integrado".

Rosa María Vázquez, melidense empleada de una fábrica de colchones: "Trabajar 25 años después es una inyección de vida"

Rosa María Vázquez ingresó hace tres años en Espomasa, una fábrica de colchones emplazada en el municipio de Toques. Esta melidense había trabajado antes de casarse, pero después se dedicó al cuidado de sus hijos. Con 54 años, y aunque era un momento difícil en plena crisis del covid, volvió al mundo laboral. "En Espomasa necesitaban gente para hacer mascarillas y empecé con esa labor. Mi hija está empleada allí y me avisó. Me adapté bien a los requisitos que me exigían. No tuve que hacer ningún curso previo", explica.

Rosa María Vázquez. EP

Su incorporación fue relativamente sencilla. El trabajo le gustó y después continuó su labor con los colchones. Está en el departamento encargado de "revisarlos, sacarles algún hilo si es necesario y empaquetarlos para dejarlos listos para su envío", indica.

Esta vecina de Melide indica que "trabajar después de 25 años sin hacerlo fue una inyección de vida". Sus dos hijos estaban criados y sentía la necesidad de incorporarse al mercado laboral, una experiencia que le resulta "muy gratificante".

Rosa María Vázquez comenta que en la fábrica está rodeada de gente joven, "con la que me entiendo muy bien. Tanto mis compañeros como mis jefes son maravillosos".

Victoria Paz. mindoniense que ejerce de jefa de administración: "Buscar empleo no es fácil y menos si eres mujer"

A la mindoniense Victoria Paz, de 60 años, le cambió la vida el día 20. Terminaba un curso del Servicio Público de Empleo (Sepe) cuando le llegó la oferta para trabajar como jefa de administración en la Federación de Mujeres Directivas y Empresarias (Fedepe) en Madrid.

Victoria Paz. EP

Después de una dilatada carrera en el mundo de la publicidad, este contrato pone fin a un difícil periplo de tres años, cuando quedó sin trabajo en la pandemia. "Las personas mayores de 50 años no tienen facilidades para reincorporarse al mercado. Si eres mujer resulta más complicado. Incluso cuando haces un trámite por internet usan el filtro de la edad", dice.

La mayoría de las empresas se enfocan en rejuvenecer plantillas y "no se valora lo suficiente la garantía que ofrece la gente con experiencia", afirma Paz. "También nos atribuyen, a veces injustamente, una menor capacidad digital", agrega. En su opinión, los orientadores del Sepe "son de poca utilidad. Al final lo que importa es tu agenda de contactos".

Ahora acomete con ilusión su nuevo trabajo, "siempre con la visión y la adaptabilidad que te da la experiencia".