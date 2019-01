La falta de limpieza en las piscinas del Concello de Lugo vuelve a generar quejas

La deficitaria limpieza en las piscinas municipales, especialmente en los vestuarios, las duchas y la zonas comunes de la de Frigsa, vuelve a ser motivo de queja de los usuarios. Sucede especialmente después del fin de semana, cuando, según denunció el PP hace meses, no se hace labor de limpieza ni de mantenimiento.

Algunos usuarios documentan sus quejas con fotografías que muestran bolas de pelos rodando por el suelo o mugre entre los azulejos. Este problema se suma a las protestas por la temperatura del agua, que se ha bajado hasta los niveles recomendados para la práctica deportiva, ya que las piscinas son usadas también por clubs para entrenar.

De la gestión de las piscinas se ocupa la empresa Clece, de la multinacional ACS, a pesar de que el contrato ha caducado el año pasado. El gobierno local está preparando un nuevo pliego para sacar el servicio a concurso y el PP pide que se aproveche esta circunstancia para mejorar la gestión de las instalaciones y tratar de garantizar que la adjudicataria lleve a cabo las tareas que se establecen por contrato y de que cumpla con el número de trabajadores fijados y las condiciones laborales estipuladas, explica el concejal Enrique Rozas.

A principios de este mandato, el gobierno local llegó a anunciar la apertura de una investigación tras el anuncio de despido de una trabajadora. Desde que en 2014 Clece se hizo con la gestión de las piscinas hubo jubilaciones y otras bajas y, según denunció el PP en varias ocasiones, esta circunstancia provoca que no se limpien las instalaciones a diario, como establece el contrato, y que no se haga un adecuado chequeo del agua y de las instalaciones, dice. "El gobierno local es conocedor de esta situación porque, mes sí mes no, a través de la comisión de quejas y sugerencias llegan denuncias de usuarios que relatan los problemas de higiene detectados. No entendemos la despreocupación del gobierno", afirma Rozas.