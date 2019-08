La falta de higiene del bebé y la dificultad de localizar a los padres alertaron al Sergas

El expediente de desprotección familiar del bebé fue impulsado por problemas con la higiene del bebé y por la dificultad de contactar con los padres y hacer un seguimiento del estado del pequeño y no porque la pareja no lo llevara a las revisiones médicas pertinentes. Pese a que no consta en el informe que maneja el juzgado, el Sergas confirmó este martes que el niño acudió a las citas habituales para los recién nacidos y solo faltó a alguna puntualmente.

El Sergas también destacó la diligencia con la que actuaron tanto el equipo médico como la trabajadora social. Fue precisamente tras una de las revisiones cuando se estimó la conveniencia de abrir un expediente de sospecha de desprotección. La trabajadora social llamó reiteradamente a los padres sin éxito. Igualmente acudió a la vivienda sin lograr entrar. Finalmente, en otra visita, consiguió que un vecino le abriera la puerta y entrevistarse con el padre del bebé. No pudo ni acceder a la vivienda ni ver al niño, ya que le dijo que se encontraba con un familiar.

Esa circunstancia y que en una posterior revisión persistían ciertos problemas de higiene hicieron que se abriera el expediente el 2 de julio y que el 5 se remitiera, mediante valija, a la gerencia del área integrada, donde se centralizan esos documentos. El día 8 se remitió a los servicios sociales municipales. El protocolo de sospecha de desprotección obliga a advertir a los servicios sociales del Concello. Si se estima que hay un caso de maltrato o una desprotección confirmada, sin embargo, se debe avisar al juzgado y al servicio de Menores.

El informe entró en el registro del Ayuntamiento el 8, pero la trabajadora social municipal no lo recibió hasta el día 19, el mismo día en el que se activó el protocolo de maltrato y los padres fueron detenidos.

Las puntualizaciones del Sergas coinciden con la versión que mantuvo este martes la pareja. Esta aseguró que el niño pasó las revisiones médicas que le correspondían y jamás estuvo desatendido. "Solicitamos que nos asignaran a una pediatra que nos recomendó una amiga y lo llevamos a los 15 días de nacer. Nos dijo que teníamos que darle vitamina D porque aquí no hace mucho sol y es cierto que tardamos una semana en ir a la farmacia, pero la compramos y se la dimos. Después, volvió a la revisión de los dos meses y su pediatra estaba de vacaciones, pero nos atendió otra y nos dijo que teníamos que ponerle dos vacunas. Nos recetó Apiretal por si le daban reacción, pero no le hizo falta. Esas recetas tienen que constar en su historial médico", dicen.

La pareja reconoce que los servicios sociales acudieron a su domicilio. "El niño cumplía los dos meses el 28 de julio, que coincidía domingo, y el lunes 29 se presentaron en nuestra casa porque no habíamos ido a la revisión. No sabíamos que tenía que ser tan exacto, pero ese mismo día pedimos vez y acudimos a la cita, que fue cuando lo vacunaron. Además, lo midieron y lo pesaron y todo estaba en orden. En la primera revisión, el niño había ganado un kilo, y en la segunda, 750 gramos. Nos dijeron que todo estaba bien", aseguran.

Los padres niegan además que no acudieran a su cita con el servicio de Menores. "En ningún momento llamé a la Xunta para decir que no me iba a presentar. Al contrario, me llamaron ellos un miércoles y me dijeron que tenía que acudir al día siguiente con el DNI o el libro de familia, pero les dije que no podía coger la documentación porque todavía estaba el piso precintado. Entonces", cuenta Pilar, "me cambiaron la cita para el viernes y acudí".

Según cuenta, en esa cita le explicaron las medidas que se iban a adoptar con respecto al bebé. "Me dijeron los pasos que se iban a seguir y me preguntaron si quería saber como estaba mi hijo. Yo, como tenemos una orden de alejamiento, pensé que no podía preguntar, así que me alegré mucho de poder saber como está el niño, porque me tuve que enterar por la prensa de que lo trasladaban a Madrid. Fue en Menores donde me explicaron que tiene una porencefalia y que se puede deber a múltiples causas", apunta.