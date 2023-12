La falta de fondos para la Protectora acaparó un bronco debate presupuestario

El gobierno local aprobó, con los votos en contra del PP, el presupuesto del Concello para 2024, una cifra récord, 121,8 millones, que según el ejecutivo servirá para seguir mejorando y reactivando la ciudad. Según la oposición, no obedece a las necesidades de los lucenses e incumple compromisos, como el de adaptar el antiguo matadero de San Xoán de Pena para albergue de perros. Solo prevé una partida para hacer el proyecto y el PP proponía sumarle los más de 700.000 euros que se reservan para hacer en A Garaballa una zona ajardinada con huertos, con fines terapéuticos, sociales y educativos.

La enmienda no fue aceptada porque no podía ser votada al no haber pasado el trámite correspondiente –según el gobierno, aunque había criterios técnicos contradictorios– y porque los huertos forman parte de una estrategia cofinanciada por la UE y hay que cumplir ese compromiso. La Protectora recibe 200.000 euros al año del Concello y este seguirá buscando financiación para hacer la obra –se la pide también a la Xunta– y, en último término, será costeada por el Concello y la Diputación, aseguró la alcaldesa, Lara Méndez.

La crítica situación de la Protectora, con instalaciones viejas e insuficientes y cada vez más animales, y la falta de plazos para disponer del nuevo albergue acapararon el debate presupuestario y provocaron momentos muy tensos, con descalificaciones a la alcaldesa por parte de alguna de las personas que formaba parte del nutrido grupo que asistía al pleno. "Tendrías que estar tú en la jaula", le increpó, mientras otras levantaban igualmente la voz, pedían compromisos más firmes y rápidos y advertían de que seguirán la lucha en la calle. "Coidados en vida e non de mortos", insistían, contrariadas también porque haya 180.000 euros para un cementerio de mascotas.

Mientras, la alcaldesa llamaba una y otra vez al orden, con advertencia de desalojo, que no llegó a producirse, y personal de seguridad intentaba poner calma.

Fue el desenlace de un debate sobre unas cuentas que el bipartito defendió como las más adecuadas para la ciudad en el contexto económico general y del Concello y que el PP ve fuera de lugar. No solo porque la prestación se servicios y las inversiones previstas estén supeditadas a una previsión de ingresos en algunos casos "excesivamente optimista" y a un crédito de 13,5 millones que habrá que ver si se puede pedir, señaló la portavoz del PP, Elena Candia, haciendo suyas las advertencias del interventor. "Estano facendo mal a sabendas e iso na xestión pública pode ter consecuencias", afirmó.

Pero el PP tampoco aprueba las cuentas porque cree que no responden a lo que se necesita. "É un orzamento pensado para as plantas e non para as persoas. Queren poñer a todo Lugo a dieta, que andemos e comamos leituga [...] Vostedes están para gobernar e para decidir se van para un lado ou para outro", resumió Candia, que además recordó al portavoz del BNG, Rubén Arroxo, que la Ley de Bienestar Animal deriva esta competencia a los concellos.

Fue la réplica a un Arroxo que, de forma inusual, alzó el tono para calificar de "hipocresía, cinismo e oportunismo" al PP en relación al debate sobre la Protectora. Explicó que él es socio y que en su casa hay tres perros adoptados y recordó que el PP votó en contra de prohibir los toros en Lugo. "Esa é a preocupación que teñen polo benestar animal. Leccións ningunha. Estas cousas non as vou admitir nunca máis", afirmó.

El edil de Economía, Pablo Permuy, rechazó la negativa visión del PP sobre la economía municipal –"estamos en parámetros totalmente normais"– y la alcaldesa cerró el debate recordando la apuesta por las personas más vulnerables, con un 30% de gasto social. Precisó que si el Concello llegó a tener mucho remanente fue porque el Gobierno del PP no dejaba gastar y que actualmente el ahorro neto es positivo, "e polo tanto suficiente". "É unha realidade, mal que lle pese", zanjó.

¿Por qué hay que hacer los huertos de A Garaballa?

La zona ajardinada de A Garaballa, que incluye huertos, era uno de los proyectos de Lugo Life Lugo+Biodinámico, un programa que compitió con 1.400 proyectos y fue uno de los 26 seleccionados por la UE, entre los que solo había otro español. Incluía otros proyectos, como el Impulso Verde y la elaboración de un catálogo de soluciones urbanas sostenibles. Los que que tenían cofinanciación europea están finalizados y auditados por la UE. Faltan los huertos, que iban con fondos propios.

El gobierno explica que es un compromiso que hay que cumplir ante el riesgo de una auditoría posterior, que podría obligar a devolver dinero a la UE o supondría una dificultad para seguir consiguiendo fondos europeos. Méndez recordó que Lugo es una referencia en la captación y la gestión de financiación de la UE, 44,5 millones desde que es alcaldesa. "Se non puxéramos os hortos ou o carril bici, ao mellor non recibíamos os fondos", dijo.

El gobierno mantiene el plan de las piscinas flotantes

El PP preguntó por el plan del gobierno para hacer una zona pública de baño en el río, tras conocerse el informe desfavorable de la Unesco a las piscinas flotantes. El gobierno defendió su proyecto. Explicó que no descarta llevar a la Xunta al juzgado por su negativa a autorizar unas piscinas que en su día no rechazó y, al término del pleno, recalcó que seguirá intentando obtener informes ambientales favorables.

Sin plazos para poner a funcionar el nuevo auditorio

La oposición no logró arrancar al gobierno un plazo para poner a funcionar el nuevo auditorio de la ciudad, construido por la Xunta y que durante los últimos meses estuvo siendo objeto de reparaciones por parte del Concello. Faltan por poner a punto algunas instalaciones y por completar el equipamiento técnico, según informó recientemente el gobierno.

El ansia de fiscalizar juega una mala pasada a Mar Carballas

La popular Mar Carballas se ha convertido en el azote del gobierno en la fiscalización de pagos de facturas. Este jueves volvió a criticar la demora de algunas, como el de un billete de avión de una concejala del PSOE por un viaje que realizó hace más de un año, pero patinó al confundir el aeropuerto de Lisboa con el de San Vicente, en Cabo Verde, destino de la edil.

El PP pidió agua para la zona rural con presencia de vecinos

Vecinos de varias parroquias, como Santa María Alta y O Veral, asistieron al debate de una moción del PP para mejorar el abastecimiento en esos lugares. Una vez más, derivó sobre la dificultad y el coste de llevar agua y saneamiento a todas las parroquias y sobre la falta de apoyo de la Xunta.