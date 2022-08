La falta de cupo para los exámenes de conducir causa alarma en autoescuelas

Algunas de las autoescuelas lucenses han visto como la reducción del cupo de alumnos que pueden presentarse a los exámenes prácticos para sacarse el carné de conducir ha dejado a un buen número de aspirantes sin poder hacerlo durante la época estival, un factor que ha provocado el colapso administrativo a nivel nacional en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

En Lugo, la gravedad no llega a estos extremos pero, a pesar del trabajo de las autoescuelas, estas no pueden examinar a todos los alumnos que consideran preparados, ya que no existen plazas para todos ellos para dichas pruebas. El sistema que emplea la DGT para limitar el número de alumnos a examinar es el método Capa (Capacidad para las Pruebas de Actitud). Es un método basado en una serie de algoritmos que tienen en cuenta la bolsa de alumnos de las autoescuelas para así gestionar la demanda de exámenes.

Algunos de los profesionales del sector aseguran que este método limita tanto la capacidad productiva como su actividad profesional, sobre todo en determinados momentos del año como son los meses de verano, época en la que un alto porcentaje de estudiantes aprovechan las vacaciones para sacarse el carné.

Otro de los factores que potencia este problemas es el decreciente número de examinadores. En España el número de estos profesionales ronda los 800, mientras que en Lugo la cifra se reduce a 7.

Juan Taboada, gerente de la Autoescuela Europa admite que este colapso no es tan acentuado en la provincia como sucede en otros puntos del país, aunque explica que las personas más perjudicadas por, según sus palabras, el "escaso número de examinadores", no permite que más de una veintena de sus alumnos puedan presentarse a los exámenes de los carnés profesionales.

"Es preocupante para ellos porque están pendientes de poder conseguir un empleo y mientras no tengan el carné siguen sin poder acceder a ese puesto de trabajo". Taboada reconoce que su autoescuela es una de las que más alumnos presenta.

"Podía presentar hasta a 25 personas para los carnets profesionales, pero la última vez solo pudieron hacerlo 6".

La eficacia del sistema Capa también genera cierto escepticismo en este profesional de la enseñanza vial. Según explica, la DGT otorga cierto número de minutos a cada autoescuela para que el examinador realice las pruebas.

LISTAS DE ESPERA. Taboada asegura que este tiempo se redujo en los últimos años y por ello las listas de espera se extienden hasta más de tres semanas. Esta cifra se dispara en otras ciudades con mayor población hasta los cuatro o cinco meses. Por ello, muchos de los universitarios que se matriculan en las facultades lucenses aprovechan para inscribirse en alguna de las autoescuelas locales y recortar así el tiempo de espera.

José Montes, presidente de Agada (Asociación Galega de Autoescolas) y gerente de Tú Autoescuela, cree que este retraso en los exámenes de conducir no es tan grave ahora como en el pasado, como ocurrió durante la huelga de examinadores ocurrida hace aproximadamente cinco años.

Montes avala sus palabras en el hecho de que el trabajo de las autoescuelas es "estacional". En verano aumentan las matrículas por los estudiantes, sobre todo desde que cambiaron las fechas de los exámenes y la Abau.

Lugo cubre todas las plazas de examinadores

La jefatura de Tráfico de Lugo cuenta con 7 examinadores para realizar la prueba práctica en la provincia de Lugo en la actualidad. A mayores, se añadió una nueva plaza para dar mayor apoyo a estos profesionales debido a la demanda existente por sacarse el carné de conducir, sobre todo, por los candidatos más jóvenes.



Vacaciones

Durante la época estival, la cifra de funcionarios de la DGT se reduce, puesto que cogen vacaciones.



2.050

Esta es la cifra de aprobados en los exámenes del carné de conducir en la provincia el pasado año. El porcentaje de aprobados ronda el 47 por ciento.

El precio del combustible obliga a incrementar el coste de las prácticas

El problema afecta sobre todo a las que se realizan en vehículos de gran tonelaje, como camiones o autobuses

Otro de los problemas que afecta a la sostenibilidad de las autoescuelas es el aumento del precio de los carburantes, que durante los últimos meses ha experimentado un alza histórica y ha sido decisiva para disparar la inflación al 10,8 por ciento. Estos precios afectan seriamente al margen de beneficio que las autoescuelas consiguen con las clases prácticas.

El precio del combustible ha hecho que algunas autoescuelas se vieran obligadas a subir la tarifa por las clases prácticas hasta en 3 o 4 euros. Otras, en cambio, han mantenido prácticamente el mismo coste para no perjudicar el bolsillo de sus alumnos.

La situación ha sido difícil durante meses para muchas empresas, que ven con cierto alivio como en la actualidad los combustibles fósiles han comenzado a bajar de precio, aunque sigan en niveles muy alto. El descuento gubernamental que se aplica en las estaciones de servicio, reconocen, ha ayudado a capear el temporal.

El problema del coste del combustible afecta, sobre todo, a las prácticas realizadas en vehículos de gran tonelaje por alumnos que buscan el carné profesional, como camiones o autobuses.

NUEVO CARNÉ B1. Las autoescuelas valoran positivamente la futura implantación por parte de la DGT del nuevo examen del carnet de conducir B1. Permitirá a los jóvenes de 16 años conducir vehículos eléctricos que tendrán limitada la velocidad a 90 kilómetros por hora. Esperan que pueda incentivar las matriculaciones en las autoescuelas.