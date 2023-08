La falta de buses y trenes en Lugo impulsa los viajes en coches compartidos

La aplicación de vehículo compartido BlaBlaCar se ha convertido en el medio indispensable para muchos lucenses por necesidad. La provincia cuenta con más de 67.000 usuarios registrados en la plataforma y sus viajes aumentaron más de un 6 por ciento en tan solo un semestre. La plataforma registró 38.000 viajes de lucenses en la segunda mitad de 2022 y alcanzó 45.000 en la primera de 2023, convirtiéndose en la segunda provincia gallega con más usuarios.

Este transporte se ha convertido en una alternativa a los servicios de autobús y tren para los lucenses, debido a su accesibilidad y el ahorro que supone con respecto a los otros medios.

BlaBlaCar indica que el precio medio de un viaje desde o hacia Lugo es de 15 euros en una distancia estimada en torno a los 299 kilómetros. Esta plataforma hace del coche compartido un aliado de la movilidad directa entre grandes municipios pero también pequeños concellos que tienen escasas alternativas de transporte. Además, la firma señala que en el último año se han registrado servicios en 66 de los 67 ayuntamientos lucenses, un 99% de ellos, y que en toda Galicia se hicieron viajes en el 97% de los municipios en ese mismo periodo.

David Abelairas viaja habitualmente a Madrid y lleva utilizando este servicio desde 2019 debido a "las dificultades de las conexiones y los altos precios de transportes como el autobús o el tren". "El bus ya son 50 euros, el tren puede salir a una media de 80 euros, todo esto teniendo en cuenta que no sean fechas especiales", recalca el lucense. Además, Abelairas destaca la escasez de servicios directos. "El tren te puede llevar de Lugo a Ourense, ahí tienes que bajarte y esperar otro de Ourense a Madrid, acabas perdiendo mucho tiempo", explica este usuario.

Lewnhell Cayo trabaja en A Mariña lucense y se traslada a Lugo de manera frecuente. Él también prefiere optar por este servicio por "los horarios tan poco flexibles que hay". Lleva 81 viajes realizados y aclara que ha elegido esa opción "a raíz de esta problemática con los autobuses".

Cada vez son más los usuarios como él que no solo utilizan esta plataforma para desplazamientos largos, sino también para moverse dentro de la provincia. Los viajes más populares se dirigen a la capital, seguida de Viveiro, Ribadeo, Burela y Monforte de Lemos.

Mientras que fuera de la provincia, los destinos más frecuentes para los lucenses son Madrid, A Coruña, Santiago y Vigo.

La empresa destaca que una de sus principales bazas es la flexibilidad. Indica que su aplicación cuenta con la posibilidad de conectar los municipios intermedios entre los puntos de origen y destino de un trayecto, sin hacer apenas desvíos. Esto es una ventaja para el conductor porque le permite recoger a más pasajeros y para el viajero porque cuenta con más puntos de partida. En la operación salida de verano se registraron más de 2.500 viajes en Lugo.

Marcos Martínez: "Con esta app conoces a gente interesante"

Marcos Martínez.

Empezó en 2015 y ya lleva 48 viajes realizados por toda la península. "El uso que doy a la plataforma es como conductor pero también he acudido como acompañante", explica. Para Martínez, el factor económico es un elemento clave. "Empecé a hacerlo para que saliera más económico, tanto para los acompañantes como para mí", resalta el lucense. Marcos explica que en comparación al resto de transportes "termina siendo mucho más económico". Además, también destaca el tiempo que se ahorra. "Se nota que la duración del viaje es notablemente inferior a la del autobús o tren", explica.

Marcos Martínez además destaca la socialización como un elemento positivo. "Me parece maravilloso utilizar también la aplicación porque conoces a gente nueva y muy interesante", explica.

El joven ha compartido coche con personas de todas las edades. "He llevado a personas desde los 18 hasta los 60 años y el coche se convierte en un espacio cómodo para conocerse y entablar una muy buena conversación con gente interesante", dice.

Sofía Úriz: "Los trenes aquí están muy mal conectados"

Sofía Úriz.

Las pocas frecuencias del transporte convencional han hecho que la joven procedente de Pamplona Sofía Úriz opte por este servicio para viajar por la provincia. "Me gusta mucho venir a Lugo siempre que puedo, pero a veces se me hace algo imposible", aclara. "Cuando salió el bono joven pensé que me ayudaría a venir más por ser más barato pero al haber muchos enlaces, no me deja aplicarlo. Lugo está muy mal conectado", explica Úriz.

"Cuando salió el bono joven pensé que me ayudaría a venir más por ser más barato pero al haber muchos enlaces, no me deja aplicarlo. Lugo está muy mal conectado", opina

Sofía estudió un año en Santiago de Compostela y desde entonces ha querido seguir conociendo diversos puntos de Galicia. "Vine a Lugo a hacer turismo y la verdad es que me encantó", aclara. "Sin embargo, creo que está mucho peor conectada que el resto de provincias", recalca. "El que tiene coche se puede mover con más libertad, pero si tienes que depender del autobús o el tren, todo se complica". El uso de esta plataforma se está popularizando entre todas las edades. "He venido a Lugo con un joven que venía a ver a la familia, otro que iba de camino a la Festa do Albariño y una lucense de 50 años", dice.

Encuentros con tu artista favorito, intentos de ligue o inicios de amistad

Compartir un viaje de muchas horas da lugar a extensas conversaciones y muchas anécdotas. Los usuarios recurren a las redes sociales para contar algunas de las sorpresas que se han llevado utilizando este servicio y que son de lo más variado, desde coincidir con su artista preferido, como fue el caso de Juan Salas al darse cuenta de que viajaba con el cantante Sen Senra, hasta descubrir que se comparte asiento con el famoso profesor en línea de la plataforma Unicoos David Calle, como le ocurrió a Valeria.

Las charlas y conversaciones en el coche pueden dar lugar a una posterior amistad o no trascender el viaje. Coral Gómez es una joven que se hizo amiga de su conductora de BlaBlacar que ahora está ayudando a su hermano a buscar piso en Lugo. "Mi facilidad para hacer amigos no tiene fin", reconoce.

Otras personas recuerdan uno de los viajes realizados gracias a la aplicación como el inicio de un proyecto o de una nueva vida. Es el caso de Daniel Dorado, un joven que cogió un BlaBlaCar Lugo-Madrid para seguir a Munich y dirigirse después a ver el partido de baloncesto de sus sueños, el Breogán en Serbia.

Otros en cambio ven la plataforma como un medio de transporte de mercancías. Es el caso de un hombre que contactó con un usuario para que le trajera un motor desde Huesca, pero al ver que no era posible pensó "¿Y si voy yo?", y así comenzó su aventura en BlaBlaCar. Decidió salir desde Lugo cuando le dieron las vacaciones y terminó viajando con dos jóvenes. "Una venía de fiesta y hablaba poco, la otra me hizo de gps porque yo estaba conduciendo, y claro, quería saber si me salían mas viajeros por el camino", narra.

La plataforma también sirve para ligar. "Viajaba a Ferrol y el otro acompañante me pidió el número de teléfono. No sabía muy bien qué hacer, pero se lo terminé dando", explica Marta Hernández y añade que "no llegó a nada".

"Viajaba a Ferrol y el otro acompañante me pidió el número de teléfono. No sabía muy bien qué hacer, pero se lo terminé dando. No llegó a nada"

BlaBlaCar presenta un nuevo formato de socialización y encuentro que parece que tiene buena acogida por los usuarios. Son muchos los que al empezar el viaje, nada más subirse al coche, comienzan narrando las experiencias que han vivido junto a otras personas en trayectos similares.

La plataforma también presenta la opción de detallar qué tipo de persona eres a la hora de viajar. Por ejemplo, existe la opción de señalar si eres alguien que prefiere ir hablando o escoge ir en silencio, incluso puedes indicar si optas por echar una cabezadita, fumas o quieres escuchar música.

En los viajes, especialmente los largos, hay tiempo para todo. Una usuaria que compartió coche a Bilbao con una cuentacuentos que iba a participar en un certamen sirvió de público improvisado para los ensayos de la mujer.

Los usuarios de la plataforma de coche compartido se suelen ayudar unos a otros y, por ejemplo, aunque no sea lo habitual, tampoco es raro que el viajero acabe al volante si el conductor se encuentra muy cansado.

Aunque muchos de los usuarios aseguran haber tenido solo buenas experiencias, otros reconocen que no todas lo han sido. La inmensa mayoría admite que revisa las valoraciones de los conductores, comprueba cuántos viajes ha realizado para saber si tiene experiencia en ese trayecto y también qué otros acompañantes van en el vehículo porque muchos no quieren ser el único viajero.

La aplicación permite hacer reseñas tanto del conductor como del viajero, comentando desde el comportamiento en el trayecto hasta la simpatía o habilidad en el manejo del volante.

Unas mayores frecuencias y horarios amplios

La plataforma de viaje compartido cuenta con 25 viajes hasta Madrid desde Lugo programados para este sábado. Por su parte, si se opta por ir en bus se cuenta con seis opciones y en tren, con cuatro, en franjas horarias mucho más reducidas.

Si se toma como destino Cantabria, por ejemplo, BlaBlaCar ofrece 4 viajes para el sábado, por uno ofertado en autobús y ninguno en tren.



Duración

El viaje en coche otorga una rapidez frente al resto de transportes. El de Madrid tiene una duración prevista de cinco horas, frente a las casi 7 horas del autobús y el tren.



Económico

El precio medio del viaje Lugo-Madrid este sábado en BlaBlaCar ronda los 34 euros; mientras que en autobús oscila entre los 44 y 60 euros. El tren es el medio de transporte que resulta más caro, ya que el precio del billete está entre 46 y 67 euros.

En la opción de Cantabria, el viaje en BlaBlaCar ronda los 30 euros y en bus los 60.



✉ Suscríbete gratis a nuestra newsletter y recibe cada mañana

una selección de noticias destacadas de Lugo