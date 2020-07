Falsificar la pegatina de la ITV de su coche le cuesta una multa de 480 euros

El juzgado de Instrucción número 1 de Lugo impuso una condena de 480 euros de multa a un conductor que falsificó la pegatina de la ITV para simular que su turismo había pasado la inspección, cuando no lo había hecho.

El día 2 de agosto de 2018, una patrulla de la Policía Nacional de Lugo le dio el alto al vehículo del acusado, un Seat León, y comprobó que en la zona derecha de la luna delantera tenía adherida una pegatina acreditativa de haber pasado la ITV, con fecha de vigor hasta diciembre de 2019. Sin embargo, en realidad, el turismo carecía de la referida inspección técnica y el dictamen pericial reveló que «la etiqueta autoadhesiva de justicante del paso de la ITV de la estación de Lugo era enteramente falsa».

El acusado recurrió el fallo e impugnó el informe pericial, pero la Audiencia Provincial concluye que "tal informe fue realizado por un perito oficial del grupo de documentoscopia de la brigada de policía científca y que, si bien es cierto que no fue ratifcado en juicio, tampoco fue solicitada por la defensa la intervención en el juicio oral de tal perito, por lo se ha de entender que caiga por su propio peso esa impugnación".

Igualmente, el abogado de la defensa alegó en el recurso que estos hechos podrían conllevar una sanción administrativa y no una condena penal, pero el tribunal también rechazó este argumento. "La respuesta penal para la falsedad de certifcados es más favorable -al ser inferior la pena prevista- a la señalada para la falsedad documental y da lugar a la comisión de un delito de carácter leve. Sin embargo", apunta, "no cabe entender que estas conductas estén fuera del ámbito penal, pues tienen una indudable trascendencia para el tráfco jurídico e indirectamente para la seguridad vial. Piénsese en el riesgo que supone que circule un vehículo que no está en condiciones de hacerlo por su mal estado técnico".

Con este argumento, la Audiencia Provincial de Lugo confirma la condena impuesta al acusado por el juzgado de Instrucción número 1 como autor de un delito leve de falsedad, al considerar "incuestionable" que la pegatina de la ITV había sido colocada en un vehículo que no había pasado la inspección y que el acusado "tenía conocimiento" de esa irregularidad, "y sin embargo llevaba la pegatina". De este modo, la condena ya es firme.