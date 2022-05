Gran despliegue en la Ronda das Fontiñas por el supuesto abandono de una niña

Los vecinos de Fontiñas vivieron este jueves con gran expectación el despliegue de varias dotaciones de los servicios de emergencias, aunque finalmente todo se debió a una falsa alarma. La Policía Local de Lugo recibió la llamada de una mujer que quería denunciar el abandono de una menor. La denunciante aseguró que, al acudir a intersarse, había escuchado un golpe como si la niña se hubiera desmayado.

Los bomberos se desplazaron a la Ronda das Fontiñas por si era necesario rescatar a la niña. EP

Hasta el lugar, en la Ronda das Fontiñas, se desplazaron dos patrullas de la Policía Local. Además, movilizaron a los bomberos y una ambulancia por si fuese necesario entrar en el domicilio y rescatar a la menor.

Una vez en el lugar, los efectivos de emergencias comprobaron que no había motivo de preocupación, ya que la pequeña se encontraba perfectamente. Así, hablaron con la madre de la niña y observaron que no se trataba de un caso de abandono y que no había ningún problema, por lo que la menor quedó al cuidado de su progenitora.

La Policía desconoce qué pudo llevar a la denunciante a realizar la llamada.