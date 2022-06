Los problemas de cobertura, tanto telefónica como de internet, son ya endémicos en las zonas rurales de Lugo y, pese a los avances actuales en el despliegue de la banda ancha, los fallos de la red asfixian a empresas de la periferia urbana y generan aislamiento en vecinos. Irónicamente, trabajos en marcha para mejorar la situación están provocando caídas de servicio que generan perjuicios económicos.

Es la realidad que viven en estos momentos en zonas de O Veral y puntos próximos, donde la falta de servicio estrangula la actividad de uno de los emblemas actuales del turismo rural en la capital, el glamping Cabanas das Chousas.

"Estamos desesperados, es el momento en el que la gente hace las reservas para julio y agosto y no tenemos ninguna cobertura. Me he tenido que venir a Lugo para poder trabajar, porque allí no puedo atender las llamadas, gestionar las reservas en internet ni abrir el correo", explicaba este miércoles Verónica Cela, copropietaria de la instalación turística.

Los fallos que sufren en la zona de O Veral parecen derivar de unos trabajos que se llevan a cabo en una antena de telefonía en Penarrubia. Las obras empezaron sin avisar a los usuarios de que se les iba a dejar de servicio y al principio en atención al cliente les decían que había un fallo masivo.

Tras varios días sin ningún tipo de servicio —"lo que por ejemplo obligó a una clienta a suspender una videoconferencia que tenía programada", cuenta Cela— les dijeron que el fallo estaba resuelto, pero su realidad y la de varios vecinos de la zona es que siguen sin servicio.

En el Concello, donde desde la concejalía de medio rural se hace seguimiento de los trabajos para mejorar la cobertura telefónica y de red, apuntaban este miércoles que los trabajos en Penarrubia se hacen para adaptar la antena de Movistar para que pueda llevar el 5G a las zonas a las que da cobertura.

Los trabajos no terminaron aún y por eso es probable que haya algún núcleo que se vea afectado y sufra un empeoramiento de la señal, pero será solo mientras se realizan las tareas, apuntaba el edil de medio rural, Miguel Fernández, que aseguraba que después lo que ocurrirá es que mejorará la situación respecto a la cobertura anterior.

De las mejoras en marcha de la red de comunicaciones están pendientes vecinos y también empresas, algunas de mucho peso en la economía local. Es el caso de Maderas Besteiro, donde cuentan que esperan desde hace aproximadamente año y medio al encendido de una nueva antena instalada en el entorno. A la espera de esa mejora, los problemas son habituales y explican que en los últimos tiempos la red corporativa de telefonía ya se ha caído un par de veces. "A veces nos encontramos con que los teléfonos corporativos no funcionan y, sin embargo, van las tarjetas privadas de los trabajadores, y eso que en esta zona casi ninguna compañía tiene buena cobertura", apuntan.

Es un problema serio en una empresa en la que el servicio telefónico es muy importante, reconocen. En el caso de Besteiro, el servicio de internet llega por fibra, aunque eso tampoco es garantía en estos momentos de calidad en el servicio, según apuntan en la empresa. "Hay dos servicios, uno de fibra profesional que funciona aunque sufre muchos microcortes, y un servicio de 4G que no tiene ni calidad de señal, ni tráfico ni nada", relatan.

Los problemas con las comunicaciones son usuales en las zonas rurales de Lugo, incluidos espacios periurbanos próximos a la capital y en la zona suroeste, en la que hay muchas empresas y servicios se dan situaciones que parecen de otro tiempo.

En el hotel Santiago, por ejemplo, contaban este miércoles que no les están afectando los actuales problemas de fallo en las comunicaciones porque reciben el servicio telefónico a través de una antena de radiofrecuencia, la solución que se encontró para esquivar las deficiencias de servicio.



Vodafone llega a zonas de la provincia

Los planes que financia el Gobierno con fondos europeos para extender la banda ancha, encomendados a Adamo y Telefónica, siguen avanzando y, a la vez, Vodafone anunció ayer el despliegue de sus servicios de fibra y de televisión en 31 nuevos municipios rurales de la provincia.



El despliegue se hace tras un acuerdo con Adamo y la firma anunció que ofertará paquetes con fibra óptica hasta 1Gbps y Televisión, y con 5G y datos ilimitados en el móvil.



ÁMBITO. Esa operación alcanzará a A Rilleira (Barreiros), A Seara (Alfoz), Árbol (Vilalba), Begonte, Benquerencia (Barreiros), Burela, Cervo, Covas (Viveiro), A Fonsagrada, Foz, Fazouro, Ferreira do Valadouro, Galdo, Guillar (Outeiro de Rei), Meira, Mondoñedo, Morás (Xove), Outeiro de Rei, Rábade, Ribadeo, Rigueira (Xove), Rinlo (Ribadeo), San Cibrao), San Cosme (Barreiros), San Miguel (Barreiros), Santiago de Reinante (Barreiros), Vilalba, Vilanova de Lourenzá, Vilaronte (Foz), Viveiro y Xove.



El programa de extensión de banda ancha adjudicado por el Gobierno tiene como plazo de finalización el 2023.