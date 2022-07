Fallos en la red de la DGT paralizan la matriculación de nuevos vehículos

La caída de la plataforma electrónica de la DGT deja a varios clientes sin recibir sus vehículos y a los concesionarios sin poder darles una solución. Debido a un problema informático, la página web no permite realizar las matriculaciones de los vehículos vendidos desde el viernes pasado, trámite sin el cual no pueden salir de los establecimientos. "Tenemos a dos clientes esperando por sus motos desde hace tres días", comentan desde una empresa de venta de motocicletas lucenses.

Los concesionarios denuncian que no es un hecho aislado, si no que es un problema constante. "Dos o tres veces al mes está dando problemas. Es surrealista que un organismo como es la DGT no tenga un sistema electrónico que funcione", comentan los trabajadores de la compañía de motocicletas.

El bloqueo del sistema de matriculación llega en plena ebullición de ventas del sector automovilístico, especialmente en los de dos ruedas. La temporada de verano es el momento de mayor demanda de motos, debido al buen tiempo y a las vacaciones. Desde el concesionario lucense explican que entre estos fallos constantes de la DGT y los problemas de falta de existencias debido a la paralización de la producción por el covid, ven ralentizarse su trabajo.

"Ante la imposibilidad de utilizar el sistema digital, desde nuestra gestoría se han tenido que desplazar hasta la Jefatura de la Dirección General de Tráfico para entregar los papeles en persona. Y, aun así, tampoco hemos conseguido las matrículas", añaden los operarios de este mismo establecimiento.

A consecuencia de los múltiples errores de la versión digital de la DGT, se han intentado presentar numerosas quejas desde varios concesionarios. Con todo, no existe un teléfono de atención al cliente, si no que la empresa proveedora es la que tiene que emitir un correo a esta institución.

Los problemas registrados han afectado a todos los trámites que deben realizar los concesionarios, desde el pago de la documentación hasta el registro de fichas técnicas. Para los cuales, las compañías del sector esperan que se implante una solución definitiva.