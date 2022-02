El fallo del TSXG contra la tasa de vía pública pone en riesgo 2 millones de euros

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la ordenanza del Concello de Lugo que regula el cobro de tasas por el uso de la vía pública tiene más alcance de lo indicado en un primer momento por el gobierno de Lara Méndez y no solo anula las tarifas de las terrazas -cuestión por la que la norma fue recurrida por Lugo Monumental- sino todos los precios que afectan a cualquier aprovechamiento o uso del espacio público, desde la instalación de puestos, como pueden ser los quioscos o las barracas del San Froilán, a la apertura de zanjas para obras o la colocación de andamios o cualquier otro elemento. El Concello de Lugo presupuestó para este año el cobro de casi dos millones de euros por estos conceptos, unos ingresos que en este momento están en el aire.

En 2020, último ejercicio cerrado, el Concello ingresó algo más de un millón de euros ya que fue un año sin apenas actividad, por la pandemia, y eximió a algunos colectivos del pago de tasas, como las correspondientes a las terrazas, una exención que sigue vigente y por la que estaba previsto recaudar unos 35.000 euros.

La administración local tiene dos vías para afrontar este revés judicial, recurrir o rehacer la ordenanza, y la concejala de gobernanza, Paula Alvarellos, explicaba este sábado que todavía no ha tomado una decisión. El TSXG no ve ilegales tres de los nueve coeficientes empleados para determinar el precio que tiene el uso del suelo público, sino que considera que no están justificados, sostiene Alvarellos. En concreto, el tribunal cuestiona los coeficientes de riesgo, gastos inducidos al Ayuntamiento (la mayor necesidad de limpieza en el entorno de las terrazas, por ejemplo) y exclusividad de utilización del suelo público.

El gobierno local defendía la aplicación de estos factores correctores en el objetivo de lograr una mayor equidad fiscal y de aumentar los ingresos del Concello, pero ahora debe valorar si le compensa recurrir al Tribunal Supremo o renunciar a ellos y modificar la ordenanza para dejarla en los términos en los que estaba antes o similares, la opción más probable por el riesgo que tiene seguir recurriendo, pese a que dar marcha atrás supondrá reducir la recaudación prevista.

Alvarellos recuerda que el año pasado la recaudación municipal bajó en cuatro millones de euros y que el Concello necesita medios para prestar servicios, los propios y los que asume pese a ser competencia de otras administraciones, como el fomento del empleo y las escuelas infantiles y otras ayudas sociales.

INAPLICABLE. La concejalía de gobernanza está trabajando en este momento en las ordenanzas municipales y en ese contexto afrontará la revisión de la relativa al aprovechamiento del espacio público. Literalmente, esta ordenanza no está anulada, ya que el TSXG solo declaró la nulidad de un artículo, el 4, pero se trata del apartado referido a las tarifas, por lo que en la práctica hace inviable su aplicación.

El gobierno de Lara Méndez deberá darse prisa, por tanto, si quiere que la recaudación por esta vía se vea lo menos afectada posible, ya que, mientras no tenga ordenanza tendrá que dar los permisos para ocupación de vía, siempre que cumplan las condiciones exigidas, de forma gratuita. La aprobación de una nueva ordenanza requiere su elaboración, su aprobación en junta de gobierno y en pleno, exposición pública para alegaciones durante un mes y aprobación definitiva de nuevo en el pleno, por lo que será difícil que el proceso esté terminado antes del verano.