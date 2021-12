Conmoción por la repentina muerte del concejal en Lugo del PP Manuel López

El edil del PP Manuel López Fernández –más conocido, entre los miembros de su grupo, por Manolo do Rural– falleció este sábado, a mediodía, en el Hula tras haber sufrido un infarto de miocardio en la cena de Nochebuena cuando se encontraba con su madre, en su casa de Navia de Suarna, de donde era natural.

Su fallecimiento causó una gran consternación en todos los grupos con representación municipal, que valoraron su gran entrega a la política y su capacidad para hacer propuestas así como su calidad humana.

El Concello decretó, desde este sábado, dos días de luto oficial. Por lo tanto, durante este tiempo, la bandera municipal ondeará a media asta y también quedan anulados todos los actos oficiales como manifestación del pesar por la repentina muerte de este concejal del PP.

La alcaldesa, Lara Méndez, trasladó su tristeza por lo sucedido tanto a su familia como a los amigos del concejal así como a sus compañeros del PP, destacando su gran dedicación y agradeciendo su talante, siempre respetuoso y propositivo, aseguró la regidora.

El presidente de la Diputación, José Tomé Roca, también trasladó sus condolencias -tanto en nombre propio como de la corporación provincial- a la familia y amistades de Manuel López así como al grupo municipal del PP por su fallecimiento.

Manolo López tenía 64 años. Desde su Navia natal, se trasladó a estudiar a Lugo y estuvo internado en el colegio Eijo Garay. Una vez concluido el Bachillerato, ingresó en la Escuela de Peritos, donde se tituló en Ingeniería Técnica Agrícola.

Durante varios años, hasta 2001, trabajó en la antigua Complesa. Tras su paso por la factoría láctea, se fue al sindicato Xóvenes Agricultores. De ahí, dio su paso a la política, en 2007, cuando el exalcalde Joaquín García Díez le propuso ir en su lista a las elecciones municipales.

Su amistad con el anterior concejal del PP que llevó durante años la zona rural José Serafín Pena Souto y la jubilación de este propiciaron finalmente que Manuel Rodríguez se ocupase de la zona rural, en la que trabajó intensamente ocupándose de los problemas que le planteaban los vecinos de las distintas parroquias del municipio.

Desde 2007 y hasta la actualidad, ocupó este puesto en el grupo municipal popular, en cuatro mandatos distintos. Durante un tiempo, compatibilizó su trabajo en Xóvenes Agricultores con sus responsabilidades políticas como concejal. Sin embargo, desde hace unos años, tenía dedicación exclusiva en la política.

Esta noche, a las ocho, habrá una misa en Velatorios Lucenses en As Gándaras. El lunes, a las doce, tendrá lugar el entierro en el cementerio de San Miguel de Barcia, en Navia.

PESAR EN LA POLÍTICA LOCAL. El PP de Lugo, la alcaldesa, el exalcalde Joaquín García, el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, o la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Lugo, Olga Louzao, se expresaron su pesar por la pérdida del edil.

Consternados por la pérdida de Manolo, Manolo do rural, como todos le conocíamos. Nos dejas un gran vacío. Nuestro único consuelo es saber que siempre estarás a nuestro lado y al de todos los vecinos del rural. Se marcha un gran compañero, pero, sobre todo, una gran persona. pic.twitter.com/bCyLt5MRz9

Acábome de enterar do falecemento repentino do compañeiro de corporación Manuel López.

O meu máis fondo pésame á toda a súa familia e ao grupo do @PPConcelloLugo