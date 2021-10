Fallece de forma súbita el artista lucense Paco Pestana

El escultor, pintor, poeta y artista multidisciplinar falleció en la tarde de este lunes, 11 de octubre, tras sentirse indispuesto a media tarde. Tenía 72 años y deja tras de sí una amplia obra en la que siempre tiene presencia el mundo rural aunque con una particular interpretación por su parte.

Bohemio, culto, sensible, extravagante y muy singular, Pestana concebía el arte como una representación teatral, como una puesta en escena en la que lo más importante era la capacidad de sorprender y cautivar al público. Algo que él lograba no solo a través de su creación artística, sino también por su forma de hablar y de cultivar otras artes, como la poesía en particular y la literatura en general.

Nacido en Peredo (Castroverde), en el seno de una familia de labradores, residía desde hace décadas en la capital lucense, donde lo sorprendió la muerte. Allí tenía un taller, del que salieron innumerables obras de arte, especialmente esculturas.

Sus restos mortales están en Velatorios Lucenses, donde se instaló la capilla ardiente. El miércoles se celebrará el funeral por su eterno descanso.