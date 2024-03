El ascensor de Fontiñas vuelve a dar servicio: "Falla porque traballa moito"

El ascensor de Fontiñas falló hace una semana durante varios días. Es una dotación valorada porque ayuda a salvar 63 escalones o 12 metros de altura, dependiendo de la medida. El Concello lo atribuyó a una gamberrada que dejó inútil la detección del pase de usuarios. Ya ha dejado de funcionar en otras ocasiones. La dotación, que este mes cumple cinco años desde que lo inauguró la entonces alcaldesa Lara Méndez, es valorada porque facilita vencer el desnivel entre la Ronda das Fontiñas y la Rúa Primavera. Básicamente, se baja para comprar en los supermercados del bulevar, lo que supone ir cargado de bolsas, y se sube para ir al médico en el centro de salud de San Roque, por lo que hay tránsito de pacientes mayores, sentados en sillas de ruedas o auxiliados por bastones.

José Manuel Romay, que vive en la Rúa Ramón Montenegro, suele usar la escalinata, "porque aínda podo". Con una mirada amplia, alaba que, entre el ascensor y una rampa, se facilita el acceso al ambulatorio, "que non sei por que o puxeron nun sitio con tanta costa". Para Miguel del Castillo, que acompaña a su padre, "que es centenario", a San Roque, tiene mucha utilidad "porque llego al ambulatorio sin problemas". Sabe consolarse: "A veces no funciona, pero es bueno que la gente haga ejercicio", disculpa en referencia a las dos rampas a las que se recurre si el elevador está parado por avería.

Mercedes, de 63 años, valora esos aspectos porque su marido va en silla de ruedas. A ella le parece que es "práctico", pero lamenta que "ten mal mantemento, porque ás veces non está limpo". Es consciente de que últimamente no le ha prestado servicio, "pero non é habitual". "Está todo o tempo estropeado", protesta Vanesa, que empuja el carrito de un bebé apresuradamente por la cercanía de la hora de comer del pequeño. "Teño que ir moitas veces pola costa".

El problema del elevador de Fontiñas para Ramón Varela se extiende al campo del estilo. "Non me atrae estéticamente, pero é práctico porque eu vivo pola parte de arriba e ás veces o uso para baixar a Fontiñas; un par de veces por semana, máis ou menos, porque vou aos supermercados" y le facilita el regreso a casa con las compras más pesadas. Ismael Casas se apunta a la sección de los resignados. "Eu úsoo pouco, sobre todo por traballo. Cando non funciona, uso as escaleiras, que son tela marinera". Carmen Díaz tiene claro el diagnóstico: "Traballa moito, é normal que falle".